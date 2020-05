"Se siente feo estar encerrado y no poderse arreglar"

Algunos clientes nos dicen que pensaban que la estética seguía cerrada. Otros ni se enteraron porque no salían. O como mucha gente no trabaja, nos cuenta ¿a qué me arreglo si no salgo? Entonces están esperando reiniciar sus actividades para venir. En estos casi veinte días que llevamos trabajando subieron un poco las ventas, calculo como entre un 30 y 40 por ciento