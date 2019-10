Se salva EPN y otros secretarios de declarar por caso Lozoya

El expresidente Enrique Peña Nieto no será citado ante un juzgado para declarar por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, promovió una queja para que Peña Nieto compareciera, al igual que el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros siete ex funcionarios, en este asunto que investiga la Fiscalía General de la República, sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado Penal determinó que esta solicitud es infundada.

Según información publicada por Reforma, la propuesta del Magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, sus colegas Ricardo Ojeda Bohórquez y Humberto Román Franco votaron en forma unánime por desestimar el recurso con el que Lozoya pretendía que fuera interrogado el exmandatario.

Este fallo confirmó la decisión de la juez federal Luz María Ortega Tlapa, quien en primera instancia rechazó requerir los testimonios argumentando que no podía analizar estas pruebas si antes no fueron ofrecidas ante un juez de control.

Esta resolución no podrá ser impugnada por Lozoya, quien hasta el momento, se encuentra prófugo de la justicia.

La única posibilidad que ahora le queda a Lozoya para requerir estos testimonios es dentro del proceso, pero eso implica que sea aprehendido o que se presente voluntariamente a enfrentar la imputación, exponiendo su libertad, explica Reforma.

Lozoya solicitó estos interrogatorios en la demanda de amparo que presentó contra la orden de aprehensión que el juez Artemio Zúñiga Mendoza libró en su contra el pasado 25 de mayo, por el delito de lavado de dinero.

El propósito de los interrogatorios era precisar la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que intervinieron en la adquisición de la planta del complejo Pajaritos, Veracruz, el 17 de diciembre de 2013.

Lozoya requirió los testimonios de Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Hacienda, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE.