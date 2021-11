Se reúne AMLO con su "mayoría legislativa"; abren ruta para ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con las bancadas de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, a quienes citó en Palacio Nacional 48 horas después de aprobar con su voto mayoritario el Presupuesto de Egresos 2022 en San Lázaro.

La reunión se llevó a cabo en el patio de Palacio Nacional. Por el tipo de ceremonia a la que se convocó, se entonó el himno nacional. El secretario de Gobernación, Adán López fue el encargado de recibirlos con un discurso: "han sido convocados, estos, los integrantes de su mayoría legislativa" y los 270 legisladores rompieron en aplausos. El tabasqueño les agradeció su trabajo en el Congreso para aprobar el paquete presupuestal. "Han estado a la altura de las circunstancias que el país y el movimiento de transformación requieren", dijo.

En su turno el mandatario adelantó que el primero de diciembre les hará un reconocimiento durante su informe de 3 años de gobierno en el Zócalo. "Están cumpliendo con el mandato, están en la vanguardia del movimiento de transformación. ¡Qué tristeza para nuestros adversarios! De lo que se pierden ¿A poco no es una dicha ayudar al prójimo y al pueblo, hay algo más importante que eso?". Y los 270 legisladores respondieron a coro "no".

"Muchas gracias porque nos aligeran la carga, estoy seguro que mucha gente está contenta". Y adelantó que "llegará fortalecido con el respaldo de los tres partidos de la coalición" a la Cumbre con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá a celebrarse mañana.

Señaló que con el presupuesto aprobado también se beneficiará las clases media, alta y empresarios. "No estamos en contra de los empresarios sino de la corrupción, ellos invierten y generan empleos", dijo.

"Ustedes nos dan su confianza y dicen apruebo, no le hace que no esté lo que yo quería en particular", dijo el presidente y los legisladores rieron. "Eso es un nivel de conciencia elevado, superior porque antes se aprobaba el presupuesto con moches", dijo.

También refirió que había "moches" en las organizaciones no gubernamentales y bancadas parlamentarias. "Por eso el presupuesto se aprobaba por unanimidad". En ese contexto se refirió al secretario de Hacienda Agustín Carstens en el sexenio calderonista. "Entonces yo decía algunos compañeros ¿Qué tiene Carstens? ¡Qué político tan hábil! ¿Cómo es que logra unanimidad?".

Finalmente los invito a la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles "la mejor obra infraestructura que se está construyendo en el mundo".

LO QUE SIGUE

Los legisladores rompieron en aplausos al tomar la palabra el coordinador Ignacio Mier, quien afirmó que en los últimos 12 meses la comunicación fue constante con López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y reiteró a López Obrador que quienes integran la coalición son "sus diputados".

Agregó que "el Estado mexicano es el presupuesto... Estos legisladores y legisladores mostraron congruencia y consecuencia con el pueblo de México". Luego abrió el camino a la Reforma Eléctrica.

Anunció que en los próximos días recorrerán distritos federales electorales para informar sobre "las bondades que representa la Reforma Eléctrica... No vamos a dar un paso atrás señor presidente, sacaremos adelante la reforma", aseguró. Después, enlistó que continuarán con la Reforma Electoral y las reformas constitucionales para que la Guardia Nacional pase a manos de la Defensa.

Al final del acto, al grito de "es un honor estar con Obrador", los legisladores buscaron al titular del Ejecutivo en busca de una selfie.

(Luis Ramos)