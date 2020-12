Memorial de masacre, inaugurado por AMLO, "olvida" a los LeBarón

BAVISPE.- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en La Mora, en Bavispe, Sonora, el memorial dedicado a las víctimas de la familia LeBarón que fueron masacradas el 4 de noviembre de 2019 a manos del crimen organizado. Sin embargo, Bryan LeBarón lamentó que en la placa conmemorativa olvidaran poner el apellido LeBarón.

"No solo olvidaron poner los apellidos "LeBaron" en las placas del memorial; olvidaron poner los nombres y apellidos de cada víctima de este país. Nuestro dolor no acaba con un monumento, quizá acabe cuando haya justicia, no solo para nosotros, para cada víctima de México", escribió en su cuenta de Twitter.