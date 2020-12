Se recrudece "guerra" por candidaturas en Morena

Mientras Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, respalda el discurso presidencial del Ejecutivo para elegir candidatos a gobernador por encuesta en 15 estados, el mecanismo abre una profunda división, conflictos y cuestionamientos que terminan en un solo grito: "¡Fraude!". Los casos más sonados: Guerrero (Sandoval contra Salgado), Zacatecas (David Monreal contra Narro) o Baja California (Ávila contra León).

El propio Delgado lo vivió en carne propia contra Porfirio Muñoz Ledo durante la encuesta para dirigir el partido.

"Es el pueblo quién toma las decisiones mediante encuestas abiertas a la ciudadanía", defiende el dirigente en su cuenta de Twitter. "Un proceso natural", considera su antecesor, Alfonso Ramírez Cuellar.

Sin embargo, el politólogo José Antonio Crespo refuta: "A nadie debería sorprender", y explica sus argumentos:

"Ya lo hemos visto en otras ocasiones, son las batallas internas para figurar y ganar una encuesta al cargo de gobernador" y ejemplifica con el proceso de selección en 2018 (Shienbaum contra Monreal) para ganar la candidatura del gobierno capitalino. "Es una cultura política de Morena que su propio fundador ha generado, pareciera más bien que es un valor no reconocer los resultados cuando no te son favorables".

AL CALOR DE GUERRERO

Pablo Amílcar Sandoval (hermano de la secretaría de la función pública Irma Eréndira) contra el eterno candidato Félix Salgado Macedonio. Sin encuesta de por medio, Delgado perfiló ya sus preferencias. "No queremos imaginar un gobernador que sea omiso a los delitos contra las mujeres ¿Qué señal estaríamos mandando si la principal autoridad en el estado fuera un acosador y violador?", informó hoy mediante comunicado después de que un grupo feminista vandalizó y abandonó cabezas de puerco en la sede nacional del partido en la colonia Roma. El antecedente: una denuncia de violación contra Salgado, ratificada en 2017 y que hoy -tres años después-, es investigada por autoridades de delitos sexuales y violencia familiar de ese estado.

Ramírez Cuéllar también respaldó a Sandoval. "Tiene derecho, ha hecho un buen trabajo, ha sido delegado y ha dado buenas cuentas. No todos tienen la misma vocación de servicio y me parece que sólo hay que esperar los resultados".

La Silla Rota publicó recién que el aspirante no concluyó sus estudios de licenciatura. "No es algo relevante", consideró el ahora diputado morenista, "yo creo que ese es otro asunto que no se ve como un requisito, pero él es una gente muy comprometida con el partido y ha sido ya candidato a gobernador".

Sobre Salgado Macedonio, expresa que si fue incluido en la encuesta por el comité electoral del partido, es porque no tiene ningún impedimento para participar en el proceso.

LA DIVISIÓN QUE VENDRÁ

Como politólogo, Crespo recuerda que las rencillas políticas como resultado de encuestas no ganadas eran previsibles "desde el momento en el que Morena se abrió para recibir a quién fuera". Y precisa diversos casos de políticos que estando fuera de este partido, eran criticados por el presidente; pero que al convertirse en aliados, "hay que perdonarlos, se exoneran, se limpian, tal cual... Por eso no me extraña que llegue ahí gente con sospechas, recordemos lo que se ha hablado de Bartlett, de Manuel Velasco". Y agrega que esta estrategia política del presidente es solo pragmatismo y no valores, como él ha expuesto en diversas conferencias mañaneras.

La postura de Ramírez Cuéllar es otra, pues considera natural que entre la pluralidad de perfiles entre aspirantes "un veredicto genere inconformidad, descontento. Yo espero que a todos los participantes les hayan explicado con mucho detalle, tanto la metodología como la selección de personas, para las elecciones del próximo año"; y adelanta que debe haber "un esfuerzo mayor de quienes salieron adelante (los ganadores) para curar heridas y hacer acuerdos", afirma. La razón es simple: todavía falta elegir candidatos de 300 distritos, los aspirantes plurinominales, los aspirantes a 30 congresos estatales más mil 700 presidencias municipales. "Hay que tener paciencia y hacer mucho esfuerzo de acuerdo político para garantizar que todo nos salga bien", confía.

Crespo discrepa de esta postura, pues considera que no es resultado de una pluralidad sino de falta de congruencia y definición.

"Pluralidad es entre partidos e ideologías; aquí es falta de cultura política, cultura del desconocimiento de la derrota infundida y practicada por su fundador", resume.

Si bien destacó que en otros partidos gobernantes (PRI y PAN), también hubo discrepancias resultado de candidaturas, éstas se resolvían de otra manera. "En el caso del PRI el gobernador en turno nombraba a los candidatos o era directamente el presidente. Y cuando en el PRI había disciplina, no había ni discusión ni democracia. Pero eso les funcionaba en términos de la última palabra del presidente. En el caso de Morena, se heredó los hábitos del PRD que desconocía los resultados y se iban a tribunales. En el PAN las elecciones han sido más democráticas en general y aceptan sus resultados", recuerda.

"En todos los partidos prevalece el oportunismo, el pragmatismo, la búsqueda del poder. Y eso de los valores es una forma de legitimarse y engañar a los ciudadanos. Por eso la muchacha priista Clara Luz en Nuevo León, cuando dijo que se dio cuenta que el PRI ya no funciona y que sus principios han cambiado ¿Es verdad? ¿En 20 años de priismo no se dio cuenta? ¿Y hoy no se ha dado cuenta que Morena es lo mismo? ¡Por favor! Ahí no hay valores, sólo oportunismo puro, ocurre en todos los partidos y ninguno se distingue de los demás. Ni Morena, aunque millones lo creen o es lo que quieren creer".

EXSUPERDELEGADOS, FAVORECIDOS

Dos años estuvieron a cargo de la coordinación e implementación de programas, funciones de atención ciudadana y la supervisión de los servicios y programas que ejercen algún beneficio directo a la población y acciones para el desarrollo social; es decir, dando atención ciudadana u otorgamiento de beneficios directos a la población, serán las y los candidatos a las gubernaturas.

Este martes, fue nombrado Juan Carlos Loera de la Rosa, por Chihuahua; el 14 de diciembre, Lorena Cuéllar, por Tlaxcala, y el 11 de diciembre, Víctor Castro, por Baja California Sur.

Víctor Castro

Indira Vizcaíno renunció a su cargo de superdelegada en Colima el 30 de octubre y, 51 días después, en Morena le alzaron la mano para ser la candidata a la gubernatura de la entidad.

Indira Vizcaíno

Previo a ser acusada a gritos de corrupción y utilizar programas sociales para promocionarse por su correligionaria y aspirante, Claudia Yáñez, la dirigencia nacional afirmó que la exdelegada fue la que ganó la encuesta en la entidad del Pacífico.

En Chihuahua, Morena eligió a otro exsuperdelegado, Juan Carlos Loera de la Rosa como su candidato a la gubernatura de Chihuahua. El pasado 14 de diciembre, fue elegida como candidata de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y el 11 de diciembre, el designado fue Víctor Castro Cosío, para Baja California Sur, ambos exdelegados federales.

Juan Carlos Loera

Hasta el momento, Morena ha elegido durante los últimos 10 días a nueve candidatos de los 15 que los representará para las elecciones a gubernaturas de 2021.

Para el proceso electoral de 2021, al menos nueve delegados estatales de la Secretaría del Bienestar están por dejar sus cargos con el objetivo de convertirse en candidatos: se trata de Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), Jesús Alejandro Ruiz (Baja California), Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Katia Meave (Campeche), Roberto Pantoja (Michoacán), Gabino Morales (San Luis Potosí), Manuel Peraza (Nayarit), Indira Vizcaíno (Colima) y Juan Carlos Loera (Chihuahua).