Se rebela Gabinete contra conferencias mañaneras de AMLO

REDACCIÓN 28/12/2018 05:30 a.m.

Miembros del gabinete se atrincheraron en Palacio Nacional previo al inicio de la conferencia mañanera número 28 del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir que los dejen dormir un poco más.

Los funcionarios federales ya no pueden seguirle el paso al Presidente de la República, quien los cita de lunes a viernes a las 6:00 horas en Palacio Nacional para analizar el estado que guarda la seguridad del país, según prometió desde la campaña.

Luego de la reunión de trabajo, algunos de sus colaboradores acompañan al mandatario mexicano a las conferencias de prensa que arrancan alrededor de las 7:00 horas.

López Obrador tiene la costumbre de dar un mensaje inicial a los medios de comunicación que se reúnen, día con día, en el Salón Tesorería, para dar paso a una extensa sesión de preguntas y respuestas, lo que obliga a los funcionarios que lo acompañan a permanecer de pie por cerca de una hora y media en promedio.

Esto causa que las cámaras hayan llegado a captar a secretarios de Estado cabeceando o inquietos ante el cansancio de que no tienen ni una silla para descansar un momento.

Los servidores públicos reclaman en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, más tiempo de descanso, pues de por sí salen muy tarde de trabajar en sus distintas dependencias para luego ser obligados a levantarse a las 5:00 horas y, de esta manera, poder asistir a las reuniones con el Presidente.

El ritmo nos parece inaguantable y nos hemos visto obligados a tomar Palacio Nacional para que el Presidente López Obrador nos escuche, queremos como se dice coloquialmente ´que nos dé 5 minutitos más de sueño´", lanzó la exministra de la Suprema Corte.

Sánchez Cordero lidera a funcionarios como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, entre otros servidores de menor rango, quienes permanecen sentados a la entrada del recinto.

Cabe señalar que los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina-Armada de México (Semar), José Rafael Ojeda Durán, no acompañan a la protesta, ya que para ellos están acostumbrados a levantarse a primera hora dentro de su formación en la milicia.

A su llegada, en su clásico Jetta, el mandatario tabasqueño se ha tomado con humor la rebelión de su equipo y ha dicho a los medios que se han quedado afuera soportando la fría mañana:

Las conferencias mañaneras seguirán: ´Me canso ganso´".

Ante el cuestionamiento de un periodista de que quienes sí se cansaron fueron sus colaboradores, AMLO dijo que espera llegar a un acuerdo con su gabinete para no perder el ritmo del nuevo gobierno, pues no llevan ni un mes y no pueden cansarse ante el reto que representa un cambio en el país.

Ahora queda esperar el resultado de las negociaciones inocente palomita te dejaste engañar sabiendo que en este día en nadie se puede confiar.





lrc