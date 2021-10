"Se pueden cancelar contratos eléctricos sin indemnizaciones", reta Bartlett

El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó que la reforma energética de 2013 "de Peña Nieto y asociados fue para desmantelar CFE". Aseguró que esto no generó un sistema de competencia para el Estado porque "el mercado eléctrico vale trillones de dólares".

Con relación a la cancelación de contratos y permisos al sector privado, que calificó de ilegales y contrarios al interés del país, dijo que "deben desaparecer porque si no, seguimos atorados, se ha comentado que esto no se puede hacer pero la Constitución dice que sí lo puede hacer". Y ejemplificó que el ex presidente Cárdenas lo hizo cuando nacionalizó el petróleo en 1938.

Consideró que al sector privado le conviene quedarse con el 46% del sector eléctrico como plantea la iniciativa del Ejecutivo.

"Por eso los estamos invitando a que se sumen bajo nuevas reglas, no creo que lo rechacen porque los dueños lo que buscan es el negocio y van a tener una opción mejor que la que tiene porque su crecimiento ordenado. Y eso de que los vamos a indemnizar, no, aunque en la expropiación petrolera sí ocurrió", y descartó que esto pueda traer problemas de frente al T-MEC. "Esto es un arreglo, no hay aquí indemnizaciones", reiteró.

En una conferencia de prensa de más de dos horas Bartlett, acompañado de directivos de la compañía, defendió la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el 1 de octubre, misma que será discutida en noviembre. Argumentó que "no hay la mínima esencia de competencia entre el mercado público y privado en este momento".

También llamó a los partidos políticos a votar a favor de la reforma en el Congreso.

Sobre las críticas a su imagen y negocios personales Bartlett respondió "Oh los rumores, desde que el presidente me invitó a ser parte de CFE hay una campaña pagada que no para... Y yo estaré aquí hasta que quiera el presidente, él es el que decide, nombra y remueve... Sí estoy aquí es porque tengo la confianza de él".

EL APAGÓN DE FEBRERO Y EL SECTOR PRIVADO

"Tenemos orden del presidente de que no suban las tarifas eléctricas", dijo el titular de CFE.

Contextualizó que en el apagón en el norte del país ocurrido en febrero "nos costaba 150 mil millones de pesos diarios estar en esa situación ¿Quién salvó al país? La CFE ¿Vamos a ver a Iberdrola perdiendo recursos por atender las necesidades sociales? Creo que no. No es una hipótesis mía, tenemos los números de quiénes participaron y de quienes no participaron y dejaron sin electricidad al país en una parte importante". Y refirió que por eso el Estado intervino.

También señaló que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, "es uno de los dueños, o uno de los empleados de los dueños que no pagan... Los ricos no pagan y los pobres están sufriendo para pagar la energía".

"Salinas de Gortari habló que el mercado norteamericano presionó por abrir el mercado petrolero y eléctrico, dijo que no se iban a tocar", citó. Y ejemplificó que por los esquemas de generación de energía los principales beneficiarios son la IP y las empresas bancos, supermercados y telefónicas.

"Está plagado de monopolios privados el país porque no pagan la red entonces ¿cuál competencia?". E insinuó que varias de las empresas que trabajan con la española Iberdrola y que ingresaron al mercado eléctrico mexicano, pudieron ser invitados por la Secretaría de Economía en el anterior sexenio.

La propuesta de López Obrador plantea la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía. Bartlett justificó que en los últimos 8 años el papel de ésta "fue dar permisos al sector privado sin control, sin ninguna planeación y en donde quisieran... Y si nosotros tuviéramos que subir todo eso al sistema eléctrico, este se cae", advirtió.

Aseguró que los contratos legados obligaron a la CFE a comprar electricidad a los privados a altos precios. "Y al final del día se les paga la energía más cara y se hinchan de dinero", dijo.

Acusó que los productores privados de energía "difunden versiones maniqueas" sobre la iniciativa presidencial.

Los directores de la compañía, en sus participaciones, negaron que se incautaran en el futuro paneles solares, que no se dará preferencia a la producción de energía con combustóleo y que en materia ecológica ya se están cumpliendo los Tratados de París.