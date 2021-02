Se pronuncia La Prensa tras críticas por publicar fotos de Ingrid

A través de su Editorial, La Prensa se pronuncia tras críticas por publicar fotos de Ingrid Escamilla.

A lo largo de 90 años en los medios impresos, La Prensa ha trabajado para darle voz a este tipo de temas y hace honor a su tradición de contar lo que otros callan, dando visibilidad a problemas que la autoridad preferiría no contar, no saber, no reconocer. Las fallas en el sistema de justicia, en muchos casos, son subsanadas por la presión social generada a partir de estas publicaciones.

Su participación e influencia, que no es sino el reflejo de sus numerosos lectores, permitió modificar el marco jurídico en áreas que eran invisibles como la tipificación del feminicidio o las investigaciones hechas con perspectiva de género. Aquí se registran. Se hacen reales en la discusión en esos núcleos que las redes sociales no cubren ni confirman.

La Prensa se debe a su público, con el que convive desde su nacimiento en 1928. También reconoce la evolución del diálogo con la sociedad y escucha sus reclamos.

La Prensa hace periodismo y está abierta a la discusión. Acepta equivocaciones y sabe escuchar. Es tradición y seguirá demostrando que el oficio del periodista de nota roja también aporta a esta sociedad que sigue negando que la violencia y los riesgos son parte de la realidad de los que andamos a pie todos los días por estas peligrosas calles que nadie quiere pisar.

Hemos modificado lenguajes y ajustado coberturas de acuerdo a los lineamientos legales. Habremos de acercarnos a actores sociales que nos aporten ideas y que validen cada decisión que tomemos.

La Prensa reitera su compromiso de informar y seguir avanzando.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el director del diario La Prensa, Luis Carriles habló sobre fotos y dijo "Pudimos ser más sensibles con las fotos del cuerpo de Ingrid Escamilla, pero no podemos ocultar que es un hecho noticioso".

Esta tarde mujeres tienen prevista una protesta afuera del diario.

