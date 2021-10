Se privilegia libertad de cátedra sin ideologías: UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se calificó de respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona al ser parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia.

Después de los comentarios vertidos pro parte del presidente de la República en sus conferencias matutinas durante dos días consecutivos, la UNAM resaltó que en sus escuelas y facultades se privilegia siempre la libertad de cátedra como una de sus mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad.

"Gracias a esto, la Universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica", indicó en un comunicado.





"UNAM REQUIERE UNA SACUDIDA", ARREMETE AMLO; UNIVERSITARIOS SALEN EN DEFENSA

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al señalar que no estuvo a la altura para criticar y enfrentar al modelo neoliberal que afectó al país.

En conferencia mañanera de este viernes, López Obrador insistió en que es lamentable que la UNAM se haya derechizado en el último tiempo.

El mandatario mexicano aludió a José Narro, exrector de la UNAM, al apuntar que cuando fue secretario de Salud, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habló de que habían ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan) en el país y luego aceptó ser delegado del PRI en Ecatepec.

Reclamó que los economistas de la UNAM no defendieron "un modelo alternativo al neoliberal, se quedaron callados, los silenciaron, sí se requiere una sacudida".

"Y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, la universidad no jugó un papel fundamental, determinante, contra el saqueo", apuntó.

Agregó que los académicos de la UNAM se dedicaron a justificar el modelo neoliberal y que algunos fueron cooptados en el gobierno de Salinas de Gortari.

Además, recordó que el movimiento YoSoy132 en contra de Peña Nieto en la campaña de 2012 no surgió de la UNAM sino de la Ibero, ya que en ese momento el rector de la UNAM era Narro.

UNAM NUNCA HA CAMBIADO SU ESENCIA: NARRO

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el exrector de la UNAM y exsecretario de salud, José Narro Robles, condenó los dichos del mandatario contra la máxima casa de estudios.

Narro aseguró que él no es derechista como acusa el presidente, pues durante toda su vida ha sido una persona fiel a los valores aprendidos en la universidad siendo un hombre demócrata, progresista y liberal convencido de las causas sociales.

"No he sido, ni seré una persona conservadora".

Asimismo aseguró que la UNAM siempre ha sido una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento, siendo esta pluralidad, una de las principales características de la máxima casa de estudios.

El exrector dijo que la Universidad Nacional es casa de las ideas, con una diversidad que forma parte de sus valores centrales mismo que por años han formado a gente de distinto pensamiento, siempre en búsqueda de la verdad y con un enorme compromiso social.

DEFIENDEN A LA UNAM





Miembros de la comunidad universitaria salieron en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que la máxima casa de estudios del país también se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales.

Toda institución, organización, organismo o espacio autónomo o de pensamiento e investigación analítico independiente y crítico es hoy blanco de ataque y descalificación desde el púlpito presidencial. La UNAM es una de las instituciones más importantes y emblemáticas de México", tuiteó el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.

El investigador Francisco Valdés Ugalde posteó en Twitter:

" Invito nuevamente al presidente a debatir públicamente sobre la UNAM, para demostrarle que si ha habido un lugar desde donde se criticó el pensamiento único, el neoliberal o el suyo, ese lugar es la UNAM".

"No AMLO, No. La OMS no aprueba algunas vacunas no por desidia, sino porque tienen protocolos que requieren información y plazos", tuiteó Alberto Aziz.

"La UNAM es mucho más grande que la pequeñez que viene en forma de ataques desde Palacio Nacional. Hoy la defensa de la democracia pasa por la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y autónoma", posteó Emilio Álvarez Icaza Longoria.

"Mi padre estudió física, yo matemáticas, mi hijo ingeniería, mi marido y hermano filosofía, otra hermana letras, todos en la UNAM ... Tod @ s los que en mi familia estudiaron fue en Universidades Públicas mexicanas. Defiendo la universidad pública y la autonomía", escribió Luz de Teresa, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM.

DECLARACIONES DE AMLO

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano expuso que la UNAM perdió su esencia de la formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.

"Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes; los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya el derecho agrario es historia, todo es mercantil, civil, penal", afirmó en Palacio Nacional.

El presidente señaló que en sexenios anteriores hubo un proceso de decadencia y ahora tiene que "remar contra corriente" para lograr la cuarta transformación del país.

López Obrador tocó este tema cuando le preguntaron si renovaría la concesión de Telmex a Carlos Slim, a lo que el mandatario respondió que sí en tanto se garantice que se prestará el servicio y si ayudan en llevar internet a todo el país.

Martha Tagle defendió a la UNAM de los dichos de López Obrador, al señalar que le dio la oportunidad de acceder a una formación pública de calidad.

OTROS SEÑALAMIENTOS DE AMLO CONTRA LA UNAM





El 7 de octubre pasado, López Obrador señaló que hay mafias y caciques que dominan las universidades públicas, desde donde se imponen rectores y se maneja el presupuesto.

Indicó que dentro de estas se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad de Guadalajara (UAG).

Hizo un llamado a la comunidad universitaria para realizar movimientos de reforma y renovación que buscan transparentar el manejo que hay en estas casas de estudios.

"Pienso que tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios", expuso.

"Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o que aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de poder en la UNAM, lamentablemente sucede, y en todos lados", remarcó.

CUESTIONA AMLO QUE NO REGRESEN A CLASES PRESENCIALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a las universidades, así como a otras escuelas públicas, que no han regresado a clases presenciales.

"Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases, así como escuelas públicas, por qué razón, está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y quedó de manifiesto que no hay riesgo grave para los alumnos, por qué no se regresa a clases", lanzó el mandatario mexicano.

Debido a lo anterior, hizo un llamado a autoridades, maestros, sindicatos y alumnos de universidades a reencontrarse en las aulas porque hace falta.

"Es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de Internet, hay que leer también en libros, es importante el debate, la comunicación en el aula", agregó.

