Se pavimentó el camino hacia un sistema dictatorial: Xavier Azuara

Xavier Azuara, diputado federal que era la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero que no obtuvo los votos luego de que Morena no cumpliera el acuerdo para que los consiguiera y así el PAN encabezara el órgano legislativo el segundo año, dijo que con esa decisión se pavimentó el camino hacia un sistema dictatorial en México.

Entrevistado por La Silla Rota unas horas después de que se diera la votación, en la cual Morena no veló por el cumplimiento del artículo 17 del Congreso de la Unión, ni cumplió el acuerdo firmado el año pasado por su coordinador, Mario Delgado, de que el PAN tendría dicho cargo, Azuara dijo que más que se sentirse traicionados, sienten que se generó un precedente contra la democracia en México, y hubo un retroceso de 20 años, a cuando Porfirio Muñoz Ledo, entonces coordinador del PRD, propuso un cambio a la ley del Congreso, en 1997, precisamente para que la segunda fuerza en la cámara encabezará la Mesa Directiva al segundo año de cada legislatura.

"Remontemos las comarcas de la intolerancia, mostremos a todos que somos capaces de edificar, en la fraternidad y con el arma suprema de la razón, una patria para todos", dijo entonces Muñoz Ledo, recordó el panista.

Cuestionado sobre si la bancada panista pecó de inocente, dadas las señales que había de que Morena incumpliría su palabra, como la intención expresa de la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, de cambiar la ley, o las palabras de Porfirio Muñoz Ledo de que el PAN no garantizaría la gobernabilidad porque representa menos del 15 por ciento de la votación, el legislador dijo que no se luchaba por un cargo, sino por la democracia y pluralidad.

¿Qué viene para este 1 de septiembre, día de la entrega del Informe presidencial?

-Al final no se cumplió. Lo que es evidente es que Morena no cumplió ni la ley ni el acuerdo, la palabra que acordamos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el valor de la pluralidad. Fue algo que no se hizo. En la sesión que acaba de pasar, Morena y sus aliados rechazaron la propuesta que hizo Acción Nacional para ocupar la Mesa Directiva. Voy a insistir en este tema. No estamos buscando un espacio como tal, lo que buscábamos es que se respetara la democracia y la pluralidad. He insistido en que en cualquier sistema democrático los grupos parlamentarios de oposición tienen derechos.

"Así como Morena es la primera fuerza, nosotros la segunda y nos avalan los votos que los ciudadanos nos dieron en el pasado proceso electoral. Hoy tenemos que poner en alto el valor de la democracia, la pluralidad, la palabra bajo la cual acordamos el trabajo la Jucopo. Es importante resaltar que en el pasado proceso el presidente obtuvo 53 por ciento de la votación, tuvo una amplia legitimidad y conserva su popularidad, pero la Alianza Juntos Haremos Historia logró el 43 por ciento, y Morena el 35 por ciento, entonces se tiene que hablar con la verdad, sobre todo ante la decisión tomada por el Pleno. Hoy no es un buen día para la democracia. La población nos dio un mandato y no es para que nos estemos peleando, es para entregar soluciones. Sedio un golpe a la democracia y la gente no quiere que nos pelemos por posiciones ni sin fundamento.

¿Cuál es el análisis panista de la situación?

-Lo que se busca es instaurar un sistema dictatorial, lo hemos señalado constantemente. Hoy es un día oscuro en la historia de la democracia en México, lamento profundamente que en este órgano donde se expresan diversas corrientes ideológicas están atropellando la ley y la democracia. En nuestro país se está sentando un precedente y un camino hacia el autoritarismo y la demagogia.

¿Podrían tomar la tribuna este 1 de septiembre?

-No estamos luchando por un cargo sino por la democracia en México. La democracia no es un solo hombre en México o un solo partido, eso es autocracia. Desde nuestro grupo parlamentario seguiremos impulsando las mejores propuestas para el beneficio de México. Esto es un atentado contra el sistema democrático del país que hemos construido lentamente y muchas veces codo a codo con la izquierda.

¿Se sienten traicionados?

-Más que traicionados somos conscientes de que se generó un precedente contra la democracia en México, se pavimentó el camino hacia un sistema dictatorial.

¿Pecaron de inocentes?

-Claro que no, que no se confunda nuestra lucha, esto es por el atentado que ha tenido la democracia en México, no por una posición en la Mesa Directiva.

¿Qué harán los próximos días?

-Los demócratas en nuestro país, los jóvenes en México, los ciudadanos van a estar atentos a lo que está pasando, estamos en un país donde ya no hay tantas libertades.

¿Se aliarán con otras fuerzas, para pensar en algún bloque opositor como ocurrió por ejemplo en 1997?

-Más que un bloque opositor lo que haría sería un llamado a México sobre la situación que estamos viviendo. Se acabó la libertad y la legalidad en la Cámara, hoy la oposición no tiene espacios. Durante 80 años el PAN luchó por la democracia, hicimos de nosotros las luchas de la izquierda en situaciones similares a las que estamos viviendo. Recordemos la sesión de la 57 legislatura donde un diputado propuso cambios a nuestro marco normativo, a la ley del Congreso general donde se alinearon al artículo 17, el numeral donde especifica que las fuerzas de oposición debían tener representantes en los órganos de gobierno. Hoy damos un retroceso de 20 años.

¿Sabes quién fue? El entonces coordinador del PRD, Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tomo ese discurso porque hace 20 años él planteó que una de las principales características era la pluralidad.

¿Tú cómo te sientes?

-A mí la ilusión del poder es peccata minuta ahora lo importante transmitir a los jóvenes, conectar el momento que vive México, el momento histórico es de vital importancia, hablar sin miedo. Cada día se está acabando el sistema democrático en nuestro país. Como joven me duele por las libertades ganadas en 80 años, hoy es la primera muestra de que inicia el retroceso.

PIDE SECRETARIA DE MESA DIRECTIVA RESPETAR LA LEY

La vicepresidenta de la actual Mesa Directiva, Mariana Dunyaska García Rojas, pidió a Morena respetar el acuerdo firmado por los coordinadores parlamentarios el año pasado, que establece que el PAN sea el partido que encabece el órgano legislativo para el segundo año de la actual legislatura.

La panista recordó que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso marca que se debe garantizar que en el segundo año legislativo la presidencia de la Mesa Directiva recaiga en el segundo grupo parlamentario con mayor número de diputados que no haya ejercido, o sea en el PAN.

También explicó que como no se alcanzó la mayoría calificada para elegir a la nueva Mesa Directiva, hasta el 5 de septiembre se quedan los mismos integrantes, en cuyo caso se encuentra ella misma.





fmma