Se niega paso libre a migrantes por seguridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que por la seguridad de los migrantes no se les puede dar libre paso al país, sin embargo, negó que su política en la materia haya sufrido algún cambio.

No queremos que tengan libre paso y no sólo por cuestiones legales, sino de seguridad (...) Nosotros, desgraciadamente, en el norte, hemos tenido problemas de asesinatos de migrantes, en otros tiempos, y no queremos eso. La violencia mayor la tenemos en estados del norte y preferimos atender a la población migrante de Centroamérica en el sur-sureste", manifestó.



Al ser cuestionado sobre la detención de 367 migrantes en Pijijiapan, Chiapas, por parte de la Policía Federal, luego de que el Instituto de Migración acusara agresiones, el mandatario mexicano destacó que el tema fue tratado en la reunión de seguridad de este martes junto a los titulares de Segob y SRE, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, respectivamente, quienes darán una conferencia de prensa al respecto.

Ante las preguntas de los periodistas, el presidente recalcó que su política migratoria no ha cambiado y que sólo quieren cuidar a los migrantes, brindarles oportunidades de trabajo en el sur de México, ya que se trata de un problema serio originado en Centroamérica por violencia y falta de oportunidades. Estamos ofreciendo visas de trabajo, agregó.

Lo segundo es cuidarlos y para eso se les pide un registro para saber de dónde son, tener sus datos generales, sobre todo en el caso de familias, porque vienen niños. No permitir el enganche o el tráfico que se lleva a cabo con migrantes, es decir, personas que cobran por trasladar a migrantes", apuntó.



Asimismo, aprovechó para señalar que brindan ayuda humanitaria, alimentación y atención médica a los migrantes durante todo su trayecto a la frontera con Estados Unidos.

También le preguntaron si existen presiones de EU para contener el flujo migratorio, a lo que el presidente dijo: "ellos quisieran que no hubiese migrantes, pero eso se produce por las circunstancias de pobreza, de abandono, que existen en Honduras, El Salvador, Guatemala, en Centroamérica. Sólo el 16 por ciento de todos los que migran son mexicanos".

Reiteró su llamado a EU a apoyar el desarrollo en Centroamérica.

Existen el Banco Mundial, el FMI, el BID y no sé cuántos organismos más. ¿Qué no pueden destinar recursos para impulsar proyectos productivos, generar empleos y atemperar el fenómeno migratorio que no se resuelve con deportaciones, no es así", indicó.

