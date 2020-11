"Se necesitan frascos para vacuna covid; alguna nos la darán a granel"

El secretario de Hacienda Arturo Herrera afirmó que para la distribución de la vacuna covid en México "se necesitarán frasquitos" pues una de las compras que se entregará a nuestro país será a granel. Durante el conversatorio del seminario "Violencia y Paz" organizado por el Colegio de México, el funcionario federal explicó que durante la reunión que sostuvo en el G20 a las 5 de la mañana, se abordó el tema de la vacuna covid.

Precisó que en el caso de los contratos "se está comprando el derecho a tener una vacuna en caso de que ésta resulte exitosa y tenemos que tener contratos por más de lo que necesitamos, por si algunas vacunas no resultan exitosas". Refirió que el programa de vacunación será muy ambicioso no sólo en México, sino en la historia de la humanidad. "Di el ejemplo de que aquí necesitamos 200 millones de jeringuillas, liquido salino para diluir algunas de las vacunas pues una de las vacunas potenciales nos la van a dar a granel así que necesitamos frasquitos". Y adelantó que ya se trabaja en los planes financieros, presupuestales y logísticos en ese sentido. "Si las cosas salen bien los primeros lotes de vacunas podrían estar listos en la primera semanas".

COVID, ECONOMÍA Y PACTO FISCAL

En reunión virtual Herrera respondió preguntas de los académicos, la mayor parte de ellas enfocadas a la crisis económica causada por la pandemia. El secretario de Hacienda dijo que hasta el 2019 la discusión mundial se enfocó en el cambio climático y la desigualdad; hoy es saber de dónde obtener recursos para enfrentar el efecto de la pandemia y se refirió a la situación de los estados. "La covid trajo la necesidad de hacer erogaciones y un gasto que no estaba previsto porque se escalaron los servicios de salud... Además, hubo una caída de los ingresos tributarios y petroleros... Muchos gobernadores me han dicho en corto que parte de la discusión del pacto fiscal en realidad es un pretexto para la negociación, para ver si se encuentran más recursos, específico, en el contexto del covid".

Informó que el 4 de diciembre comenzarán las discusiones técnicas sobre el pacto fiscal. "No debe ser un debate de cuánto le toca a cada quién sino una discusión de hacia dónde queremos que esté el país, qué tipo de desigualdades estamos dispuestas a tolerar y cuáles no; y cómo las financiamos, es una discusión que se da en las economías avanzadas... Pero esa propuesta técnica no debemos traer la en la mesa para discusión hasta que no pasen las elecciones porque lo que podríamos hacer es que esa propuesta por muy buena que sea se muera en el debate político".

Señaló que la discusión con las entidades debe ser "responsable, cuidadosa, técnica y después vemos que se puede políticamente pasar, después de las elecciones". Ejemplificó que los entre los estados más pobres, Chiapas es una entidad que en los últimos 30 años no ha crecido.

Sobre los cambios que algunos gobernadores plantean hacer en la ley de coordinación fiscal, dijo que por ser una ley de 2007 se debe cambiar. "Todavía no me siento me siento con ningún gobernador que me dice que la fórmula que aparece en el artículo 2, del álgebra de los crecimientos promedios, está mal calculada. Nadie me ha dicho eso".

Afirmó también que los estados no pueden continuar su dependencia de la economía federal; "Uno de cada 2 pesos recaudados provenía del petróleo y no de los impuestos recaudados localmente". Argumentó que México no podría afrontar la implementación del ingreso básico universal porque los países que implementaron esta medida recaudan más de 40% del PIB, mientras que nuestro país recauda el 13.8%. "Recaudamos menos que en Nicaragua y un poquito más que Guatemala, no me queda muy claro si esa es la solución". Precisó que el 57% de la población económicamente activa se encuentra en el comercio informal por lo que no paga impuestos. Y adelantó que, en caso de que se apruebe el consumo de la marihuana, la dependencia esta lista para recaudar un impuesto especial sobre ella.

LOS FIDEICOMISOS

Cuestionado sobre la eliminación de éstos, Herrera expuso que los fideicomisos se alimentaban de dinero federal "y eso me llevó a preguntarme cuánto de los recursos que el gobierno gasta, salen a través de los fideicomisos; y cuánto a través del presupuesto. Y resulta que el 99.3% de todos los recursos se hacía a través del presupuesto, en realidad la excepción eran los fideicomisos", argumentó. Afirmó que por esa razón consideró que la federación podía asumir las mismas obligaciones "igual y mejor" desde el presupuesto.

Sin dar nombres relató que encontraron un fideicomiso con mil 200 millones de pesos cuyo último movimiento era de 2013. "Nadie se acordaba de él... Y eso equivale a 2 veces el presupuesto del Colmex en un año... No puede ser que haya recursos olvidados cuando más los necesitamos".

Mientras que, a los hospitales, farmacias y puntos de venta, pidió revisar sus existencias y en caso de encontrar los productos referidos o cualquier otro que genere duda sobre su autenticidad, deberá inmovilizarlo y avisar a la Cofepris.

Asimismo, pidió reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del producto en la página web del organismo.

(MJP)