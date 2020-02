"Se necesitan cambios mentales y culturales en cada sociedad"; islandeses recuerdan paro de mujeres en su país en 1975

Era 24 de octubre de 1975, Ólafur Björn Sveinsson sólo tenía 17 años y recuerda que ese día lo pasó trabajando.

En otra parte de Reikiavik, Rósa Björk Magnúsdóttir, de 18 años, salió del kínder en que hacía prácticas, pues cerró a mediodía, y se dirigió hacia el centro de la capital islandesa con sus hermanas para unirse al paro. Llevaron a sus sobrinos pequeños.

El paro en Islandia unió al 90% de las mujeres islandesas y dejó cambios importantes en la sociedad del país nórdico.

En México, colectivos feministas han llamado a un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, un día después de que celebre el Día Internacional de la Mujer.

Pero para las activistas no hay nada que celebrar, tras pasar 15 días donde cada semana fuimos testigos de dos feminicidios brutales.

Primero, el asesinato de Ingrid Escamilla y la filtración por parte de la Fiscalía de su cuerpo desollado la convirtió nuevamente en víctima .

Una semana después, Fátima, de sólo 7 años de edad, fue encontrada golpeada, violada y abandonada en una bolsa de plástico.

Ellas son el rostro más reciente de una sociedad donde asesinan en promedio 10 mujeres al día, de acuerdo con datos de la ONU.

Sólo de enero a septiembre de 2019, dos mil 833 mujeres fueron asesinadas en México, según indica el SESNSP.

Los datos del INEGI muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña "en eventos donde se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir y sobre todo conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someterlas".

Romper los paradigmas

"Los cambios toman tiempo, como dice el dicho ´Roma no se construyó en un día´. Se necesitan cambios mentales y culturales en cada sociedad para que las cosas sucedan", afirma el hijo Birkir Oláfsson, hijo de Ólafur Björn Sveinsson y Rósa Björk Magnúsdóttir.

La protesta de mujeres islandesas trajo frutos: las tareas domésticas que eran consideradas exclusivas de las mujeres ahora también son realizadas por hombres.

Los hombres que deciden dedicarse a la enfermería, ser auxiliar de vuelos o trabajar en un kínder ya no son considerados homosexuales.

Y en los últimos 10 años, las mujeres islandesas tienen la opción de dejar el trabajo más temprano para exigir que haya igualdad salarial.

Todo porque hace 45 años, las islandesas mostraron cuán importantes eran las mujeres para la sociedad como fuerza laboral, ya que el país estaba básicamente paralizado.

Oláfur no recuerda si su madre marchó o no ese día, pero sí recuerda que no fue al trabajo. Rósa sí estuvo en la manifestación y dice que fue una experiencia increíble.

Después de la marcha, que agrupó a unas 25 mil mujeres -en una isla de 220 mil habitantes-, se cantó y al final se pronunciaron discursos.

"Estas mujeres estaban a la vanguardia de los derechos de las mujeres en Islandia en ese momento", recuerda Rósa.

Esa es la razón por la que los colectivos feministas han solicitado que sea una marcha apartidista, pues se busca que sea una protesta de reivindicación de los derechos de las mujeres.

Al paro, se han sumado universidades públicas y privadas en todo el país, gobiernos locales y dependencias federales, así como partidos políticos.

Estos pronunciamientos se dan en medio de ataques entre las diversas fuerzas políticas que se acusan unas a otras de intentar aprovecharse del movimiento feminista.

La "raja política"

Estos ataques han sido utilizados para buscar restarle fuerza al movimiento. Incluso, el presidente López Obrador ha asegurado que se trata de un plan promovido por la derecha.

A esas declaraciones se suma su renuencia a hablar del tema de los feminicidios en sus conferencias mañaneras, las amenazas contra la activista Frida Guerrera y su afirmación de que el problema del feminicidio en México tiene su origen en el neoliberalismo.

"Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal", respondió.

En medio de esa crisis, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller salió públicamente a pronunciarse por el paro nacional sólo para retractarse horas después.

Gutiérrez, en clara oposición a lo dicho por el gobierno de que encabeza AMLO, que asegura que el paro es obra de los conservadores que quieren desestabilizar su administración, hizo el llamado en redes sociales y dos horas después convocó a no hacerlo, con imágenes en las que pedía demostrar su apoyo a la 4T y a las mujeres usando ropa blanca y acudiendo a trabajar ese día.

Un cambio de mentalidad es posible

Birkir es testigo de los cambios, pues recuerda que su padre Oláfur no cambió ni un sólo pañal de sus 4 hijos, pero ahora lo hace con gusto con sus nietos.

"Cuando las mujeres comenzaron a trabajar, lo habitual era que también se ocuparan del hogar (...) Esto ha cambiado con las generaciones posteriores. En mi caso, trato de cuidar a mis hijos tanto como su madre", asegura.

Esta familia islandesa confía en que los cambios de mentalidad pueden darse, pero requiere tiempo y esfuerzo dejar atrás el machismo y los estrictos roles de género que eran aceptables en el pasado.

"Estamos felices de ayudar a las mujeres de México", asegura Birkir, quien reitera que desde las gélidas tierras del norte manda todo su apoyo a las mexicanas mientras se da el tiempo de acompañar a su niña pequeña, quien está en su clase de baile.