Se logra la primera liberación de mujer presa en Santa Martha

A menos de un mes de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar realizara una visita al penal de Santa Martha Acatitla para reunirse con más de 200 mujeres presas, este miércoles "se logró la primera liberación de una mujer que no tenía adecuada defensa", tuiteó la cuenta oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"La acusada tenía el beneficio de la preliberación desde hace más de año y medio, pero ante la falta de una adecuada defensa no había podido acreditar la reparación del daño y no había podido gozar de su libertad", informaron las cuentas de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.

Resaltó que la mujer que gozó del beneficio es el único sustento de su familia y de ella dependen económicamente su hija y su nieta.

"Me complace enormemente anunciar que a menos de un mes de mi vista a Santa Martha , el día de hoy recobrará su libertad ALNA , a quien se le había obstaculizado desde hace más de año y medio su libertad preliberacional . Hoy podrá celebrar su cumpleaños con su familia", tuiteó Zaldívar.

"MUJERES EN PRISIÓN PARECE QUE SON INVISIBLES, NADIE VOLTEA A VERLAS": ZALDÍVAR

Tras su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla el pasado 11 de mayo, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, detalló que el primer paso a seguir tras visitar las instalaciones donde están las internas será revisar y analizar toda la documentación que le entregaron las propias mujeres, tanto de casos particulares como generales.





El ministro de la Corte comentó que las mujeres denunciaron irregularidades en sus procesos, por ejemplo, quienes llevan meses o años sin sentencia, pero siguen presas.

Zaldívar Lelo de Larrea detalló que en este centro femenil hay cerca de mil 500 internas, pero sólo 600 mujeres tienen una sentencia.

En el resto de los casos, señaló, por ejemplo, se interrumpieron sus procesos a raíz de la pandemia y por ello no se ha avanzado en cuanto al seguimiento de sus audiencias. Incluso, dijo que algunas no conocen a sus defensores.

"Fui muy claro con ellas que yo no podía resolver todos los problemas que me estaban planteando, que la mayoría de los temas no estaban en el ámbito incluso de mi competencia, pero que iba a hacer todo lo que estaba de mi parte para tratar de coadyuvar, cambiar la situación, y hacer diferencia en la vida espero que de un número importante de estas mujeres", señaló el ministro.

Zaldívar señaló que su mayor reflexión de esta visita es la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa, la cual dijo, no sólo es violatoria de derechos humanos, sino que le parece inoperante. "Ha sido ineficaz para lograr resultados en materia de abatir el delito", aseveró.

ZALVÍDAR EN SANTA MARTHA ACATITLA Y SU ENCUENTRO CON ROSARIO ROBLES

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que los problemas generales que preocupan a las mujeres privadas de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla es juzgar con perspectiva de género.

"Muchas de ellas están aquí simplemente por delitos que cometieron sus parejas", sostuvo.

Asimismo, recordó que la mayoría de las mujeres que se encuentran en el penal de Santa Martha no han sido sentenciadas, las cuales simplemente por delitos patrimoniales como robos menores llevan siete u ocho años privadas de la libertad sin haber recibido sentencia.

"Eso es lo que hay que voltear a ver porque a cualquiera le puede pasar eso. Cualquiera puede estar en el momento equivocado en el lugar equivocado", dijo.

AL MENOS 200 INTERNAS PODRÍAN SER LIBERADAS

Arturo Zaldívar, informó que al menos 200 internas podrían ser liberadas luego de que la Defensoría Pública Federal acordó revisar sus casos.

"La idea es agilizar los procesos lo más que se pueda para tener resultados lo más pronto posible", explicó el ministro Zaldívar.