Se lanza AMLO contra medios por cobertura sobre Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los medios por la cobertura del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, en la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

En conferencia mañanera el mandatario federal sumó a La Jornada y a Proceso a la lista de medios que tunde desde Palacio Nacional.

Primero, el presidente criticó a La Jornada por colocar en primera plana un discurso del general Carlos Demetrio Gaytán donde acusa que las decisiones de Andrés Manuel ofenden a los soldados, tras el caso Culiacán.

“En ocho columnas de La Jornada sale una declaración de un general dando a entender que existen discrepancias por la actitud del gobierno. Es también algo que respetamos, en la democracia tiene que haber divergencias y la dictadura es -ya lo hemos dicho- pensamiento único; y además es entendible porque este general fue, creo que subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón, entonces pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, como La Jornada también tiene su derecho de desplegar su entrevista en ocho columnas. Esto es de libertades”.

Luego, se lanzó contra Proceso por cuestionar al presidente si el operativo contra Ovidio fue por órdenes o presiones de Washington.

“Otra cosa muy importante para Proceso: Nosotros no recibimos órdenes de Washington, ¿sí?, porque en una de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron y que por eso se actuó.”

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre una foto que publicó La Jornada en la que aparece un soldado con los ojos tapados y que dicho medio aseguró era Ovidio Guzmán, cuando en realidad era un uniformado retenido por el cártel de Sinaloa, Andrés Manuel criticó la cobertura de los medios y la comparó con la que hubo contra Francisco I. Madero antes del derrocamiento militar

“Antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desatan en contra de Madero, todos, de ahí viene lo de la prensa fifí, de ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda, o sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país”, inició el presidente.

Y sentenció: “¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice: ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él, primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México”.

¿RETIRAN Y DEVUELVEN ACREDITACIÓN A PERIODISTA?

Luis Cardona, periodista desplazado que realizó cuestionamientos al Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de este 31 de octubre, fue notificado que su acreditación quedaba revocada.

Así lo dijo el propio Cardona, quien narró que Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, le informó que se le revocó la acreditación.

La CGCSyV del @GobiernoMX no ha retirado acreditación alguna a los periodistas que cubren la conferencia de prensa matutina del presidente @lopezobrador_. Mantenemos el compromiso de generar un diálogo circular, fundado en la libertad de expresión y el derecho a la información. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 1, 2019

Sin embargo, alrededor de las 7 de la noche, Jesús Cantú, director de Medios, dijo que se mantiene la acreditación a Cardona y que podrá asistir a las conferencias, donde se le dará la palabra como a todos los representantes de los medios de comunicación, mediante normas básicas de orden.

El mismo Luis Cardona confirmó a La Silla Rota que le hablaron para avisarle que no había tal retiro de acreditación.

El periodista iniciaba este jueves como corresponsal para el diario digital La Opción de Chihuahua.

Durante la conferencia de prensa de AMLO, Cardona sostuvo que la prensa no mintió, sino que los acontecimientos se dieron sin información oficial hasta pasadas las siete de la tarde y con información falsa:

“Usted mintió señor Durazo, la prensa no. Nosotros publicamos lo que se iba generando, y fueron los Narcos los que informaban por redes lo que estaba sucediendo, mientras el gobierno no informaba nada. Entonces así como ustedes dieron a conocer lo que hoy se conoce como información imprecisa, nosotros publicábamos lo que se estaba dando en el momento, igual que ustedes, pero el gobierno no informaba nada, incluso el presidente señaló que la información la daría el Gabinete de seguridad”, sostuvo Cardona.

Jesús Ramírez reconvino verbalmente en tres ocasiones a Luis Cardona pidiéndole que no alzara la voz, a lo que contestó el periodista, “pásame un micrófono, no me dan la palabra”.

Por lo que Cardona, quien actualmente se encuentra en la Ciudad de México en calidad de desplazado, usuario del Mecanismo de Protección a periodistas, consideró que una vez más le toca el embate de la censura, el hostigamiento oficial y el riesgo de perder su trabajo.





lrc