Se lanza AMLO contra diarios internacionales por presuntas "calumnias"

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay falta de ética en la difusión de información por la pandemia del covid-19, y diarios como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País se han encargo de mentir.

El mandatario llamó a los diarios a que se hable con la verdad, que no se mienta.

"Los que están distorsionando la información, los que están manipulando, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, está bien que tengan problemas con nosotros eso es normal, pues son posturas distintas, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y su reacción de ahí viene, son reaccionarios", expuso en conferencia mañanera.

"Hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética".

El político tabasqueño pidió a la prensa extranjera hacer una autocrítica y una revisión para el regreso a la nueva normalidad.

Asimismo, pidió que se ponga a los ciudadanos por encima de intereses políticos y económicos.

Con información de Reforma

(Karla Alva)