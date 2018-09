Se la perdonan a Belinda...no la expulsarán del país

En los últimos días se dijo que Belinda podría ser deportada del país, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) probara que participó activamente en un evento político-electoral, a pesar de que su condición de extranjera se lo impedía.

Según el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está estrictamente prohibido que los extranjeros se inmiscuyan de alguna manera en los asuntos políticos del país. Incluso, el mismo apartado señala que, "...el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente".

Por ello, la cantante se reunió con con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien definió el futuro de Belinda en México. A través de sus redes sociales, el funcionario informó:

"Este mediodía recibí en la @SEGOB_mx a la cantante y actriz @belindapop a quien le informé que para ella no es aplicable el Artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias".

Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto.

Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana.