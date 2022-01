Se justifica Rosario Piedra por no atraer caso de niño Tadeo

La ombudsperson Rosario Piedra aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no atrajo ni se pronunció sobre el caso del menor Tadeo porque no ha recibido ninguna queja del caso; y porque consideró que las autoridades estatales relacionadas en el caso sí están trabajando en el mismo.

Tadeo es el caso del bebé cuyo cadáver fue sustraído de su tumba en el panteón San Nicolás Tolentino en la alcaldía de Iztapalapa, CDMX, para ser trasladado y terminar en un basurero en un penal de Puebla.

Piedra entregó de manera virtual su informe de labores 2021 a la Cámara de Diputados y abordó el tema porque la senadora emecista Patricia Mercado le pidió pronunciarse sobre el tema.

"En el caso del menor Tadeo las preguntas sobre el caso, que aún no tienen respuesta, deben ser respondidas por la Fiscalía de Puebla. Aquí hay delito que perseguir y estamos al pendiente de que la Fiscalía estatal y la Comisión de Derechos Humanos estatal cumpla su función. Pero ha habido muchas especulaciones y somos respetuosos de la ley", dijo.

Agregó que no la CNDH no atrajo el caso porque considero qué las autoridades estatales si están trabajando "por tanto tampoco hicimos investigaciones por nuestra cuenta y no podía haberlas porque jamás firme un documento de atracción. Hay que decirlo claramente: no he recibido queja al respecto y si la hubiera actuaremos como corresponde".

Mercado también pidió a Piedra intervenir en el caso de José Manuel del Río Virgen quien continúa detenido en un penal en Veracruz. Solicitó emitir una recomendación por este caso. Sin embargo, Piedra solo respondió que harán lo que corresponda. "Estamos haciendo nuestro trabajo", dijo.

LAS CIFRAS DE PIEDRA

En su informe de más de 30 minutos Piedra enlistó diversas numeralias para sostener que la CNDH "atiende más y mejor" y señaló que se mantiene en apego a la política interna de austeridad. Para 2021 tendrá una reducción del presupuesto del 21.4% que, dijo, impactará directamente los rubros de papelería, viáticos, no aumento de sueldos, servicios de arrendamiento y comunicación social.

Dijo también que el organismo limitó "las posibilidades de corrupción específicamente en adquisiciones y contrataciones, a diferencia de lo que pasaba antes ahora se privilegia la licitación pública y solo el 8% del total de adjudicaciones fueron directas". También aseguró que se redujo el número de funcionarios y las estructuras de nepotismo dentro de la Comisión. Y argumentó que la Comisión a su cargo es autónoma.

LAS DESCALIFICACIONES DE LA OPOSICIÓN

En general PAN, PRI y PRD criticaron su falta de autonomía y recordaron que su llegada como ombudsperson "fue el resultado de un proceso desaseado de elección".

Cuestionaron que no hay una postura formal respecto a la militarización del país frente a la postura del presidente quien enviará al Congreso una iniciativa para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena. Y recordaron que cuando dieron su voto en 2019 para esta reforma fue porque se aseguró que su mando sería civil.

Por diversos momentos se apreció en el video el malestar de Piedra ante las críticas de la oposición. Solo contó con el respaldo de Morena quien calificó que su gestión era buena y que la ombudsperson contaba con autoridad moral por su historia familiar en la Guerra Sucia con el Comité Eureka.