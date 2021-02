Se hace Mario Delgado chequeo en hospital privado de 16 mil pesos

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aceptó que fue al Hospital ABC a hacerse un chequeo general sobre su estado de salud, y dijo ignorar que hicieran algún procedimiento similar en el ISSSTE.

En las redes sociales circula una fotografía de Delgado en el hospital privado, sobre lo cual fue cuestionado en la Cámara de Diputados.

"¿No va al Insabi? ¿No tiene seguridad social? ¿Por qué no va a hospitales públicos? ¿De cuándo es la fotografía?", se le preguntó.

"La foto es del lunes, cada año me hago un 'check up'. Estuve ahí toda la mañana del lunes, en el ABC de Santa Fe, y tiene un costo de 16 mil pesos", dijo el diputado de Morena según el diario Reforma.

El coordinador parlamentario dijo ignorar que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se pueden hacer revisiones médicas como el "check up".

"¿No va a la seguridad social? ¿No va a su clínica del ISSSTE?", se le insistió en conferencia de prensa.

"No, fui a atenderme de algo en particular, fui a hacerme un chequeo", respondió.

Cuestionó si también había esos exámenes en el ISSSTE, a lo que le respondieron que sí.

"Ah, no sabía... no hacen 'check up' en el ISSSTE", expresó.

Al inicio de la 64 Legislatura, una de las primeras medidas que aplicó Delgado en medidas de austeridad fue la cancelación del seguro médico para legisladores y funcionarios de la Cámara, a fin de que, como servidores públicos, aprovecharan los servicios del ISSSTE.

(José Guaderrama)