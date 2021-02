Se fractura PRI en estados por designación de candidatos

La falta de transparencia y de un mecanismo de consulta a la militancia en torno al registro de priistas como candidatos a senadores, diputados federales y otros cargos de elección popular, amenaza al Revolucionario Institucional con la ruptura en algunas entidades donde no se descarta la renuncia de reconocidos liderazgos.

El control que ex dirigentes nacionales y estatales han ejercido en la definición de candidaturas, despertó una pugna interna en varios estados del país donde la base tricolor reclama falta de transparencia y de claridad en los procesos internos para la selección de candidatos, pues se “bajó” en algunos casos a aspirantes apoyados por la militancia a fin de privilegiar a perfiles de cuna priista.

En Sinaloa la inconformidad es tal que no se descartan renuncias. Al menos tres liderazgos fueron marginados para este proceso electoral pese a que contaban con el respaldo de la base militante.

Uno de ellos fue el ex secretario de Gobierno, Gerardo Vargas, quien dio a conocer que recibió amenazas para no registrarse como aspirante al Senado de la República, cargo para el que están registrados Rosa Elena Millan, ex secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y Mario Zamora Gastélum ex director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Gerardo Vargas además confirmó que tiene pláticas con otros partidos por lo que en breve tomaría una definición al respecto. Está sería la primer potencial renuncia a la dirigencia del Revolucionario Institucional en la entidad.

Otro que mostró su inconformidad fue Jorge Abel López Sánchez, ex alcalde de Mazatlán quien a través de las redes sociales denunció irregularidades y “dados cargados” a favor de Fernando Pucheta Sánchez, quien se registró el domingo como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal.

El PRI de Baja California Sur también está en riesgo de fractura porque no se admitió el registro de la dirigente estatal, Gabriela Cisneros, como precandidata al Senado, quien pese a recibir apoyo de la militancia al final renunció a su aspiración para perderle paso a Juan Alberto Valdivia Alvarado exdiputado plurinominal y otrora secretario de Sedesol en la entidad, que irá en fórmula con Claudia Leticia Hirales.

En Nuevo León también se registraron quejas y denuncias en relación a la lista de candidatos a diputados federales, pues de acuerdo con los inconformes no se consideraron nuevos cuadros ni tampoco a aspirantes jóvenes, que fueron dos de las condiciones aprobadas en la última Asamblea Nacional del partido.

En cambio, se postularon a figuras como Juan Espinoza Eguía, yerno de Juan Paredes Gloria, líder de la CNC y tres veces alcalde de Doctor Arroyo, y el alcalde de Apodaca, Óscar Cantú.

En el estado de Coahuila, la militancia tricolor acusó que los lideres locales favorecieron las precandidaturas de aspirantes poco reconocidos a la Cámara de Diputados. Entre los aspirantes se enlistan Ricardo Aguirre y María Guadalupe Murguía, quienes no tienen arraigo entre la militancia.





Por lo que hace a Sonora también hubo posturas encontradas en relación a la postulación de la fórmula integrada por Sylvana Beltrones, hija del ex gobernador y otrora dirigente nacional del tricolor Manlio Fabio Beltrones, y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.

En esta entidad Antonio Astiazarán, ex alcalde de Guaymas intentó registrarse como candidato al Senado de la República, no obstante se le negó su inscripción que de acuerdo con el partido se debió a que el interesado no entregó completa su documentación. Sin embargo, desde días previos el ex edil había exigido equidad en la contienda.

El descontento también se generó en San Luis Potosí, donde “bajaron” de su aspiración por el Senado al ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, para cederle paso al empresario potosino, Luis Antonio Mahbub Sarquis.



Entre los priistas de Querétaro también se generó la discordia luego de que Jesús Rodríguez, ex dirigente estatal del PRI, ex alcalde y ex diputado federal, fue excluido como aspirante a senador al igual que Gustavo Nieto Chávez, delegado de la Sagarpa.

El día de su registro Jesús Rodríguez Hernández, amenazó con formar un grupo para buscar la gubernatura en tres años, de no ser aceptado en los registros de su partido.