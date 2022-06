"Se están quedando sin nada": AMLO da consejos a la oposición tras elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "el pueblo es mucha pieza" tras el triunfo de Morena en cuatro de seis gubernaturas en las elecciones de este 5 de junio, al tiempo que criticó a la oposición por su clasismo y racismo que no les deja hacer una revisión de su estrategia electoral; "se están quedando sin nada", lanzó.

Lee más: Arrebata Morena 4 gubernaturas, oposición conserva Aguascalientes y Durango

"El pueblo es mucha pieza y se niegan a aceptar nuestros adversarios", lanzó el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

Hoy en la #mañanera | "Es muy satisfactorio informar que no hubo violencia en las elecciones, los ciudadanos se portaron a la altura de las circunstancias", informa #AMLO sobre la jornada electoral del domingo https://t.co/c8YI85iuEF pic.twitter.com/MbSL7oHMop — La Silla Rota (@lasillarota) June 6, 2022

El presidente resaltó que no hubo actos de violencia en la jornada electoral, que no hubo fallecimientos y que se instalaron casi todas las casillas, aunque, expuso, sus adversarios se frotaban las manos esperando la violencia y la nota roja.

López Obrador acusó que hicieron una campaña, antes del día de las elecciones, para decir que tiene vínculos con el narcotráfico sin una sola prueba.





AMLO muestra resultados electorales en la mañanera





Dijo que preferiría ya no darles consejos a la oposición, porque no está cobrando sus honorarios.

"Deben de hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo", indicó.

Hoy en la #mañanera | #AMLO da a conocer los resultados del PREP de las elecciones del domingo https://t.co/9pCReIobzX pic.twitter.com/91jV4D5N2H — La Silla Rota (@lasillarota) June 6, 2022

"Cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia, ese es el problema y apostando como era antes a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites o el pueblo no sabe", apuntó.





AMLO muestra cuántos ciudadanos gobernarán los ganadores de las elecciones del 5 de junio





El mandatario mexicano expuso que el pueblo sí está entendiendo lo importante que es realizar esta transformación y dijo que ojalá los adversarios no sigan en la autocomplacencia y se entienda que estos ya son otros tiempos.

"Es un problema que tiene que ver con la mentalidad conservadora, no es fácil, cómo se convence a una persona que vale lo mismo un voto de una persona humilde que el voto de un científico o potentado", lanzó.

Hoy en la #mañanera | "No le tienen amor al pueblo", señala #AMLO tras resultados de elecciones de este domingo https://t.co/9pCReIobzX pic.twitter.com/EEAL1jFBfV — La Silla Rota (@lasillarota) June 6, 2022

"Mientras no asimilen esta nueva realidad, seguirá pasando lo de ayer, pero bueno no voy a estar dando consejo a todos, aunque no pierdo nada al dar mi punto de vista", dijo.

Agregó que se están quedando sin nada, están perdiendo toda la credibilidad.





AMLO OPINA DE ELECCIÓN DE TAMAULIPAS





El presidente López Obrador informó que el morenista Américo Villarreal tiene la ventaja en Tamaulipas con el 50 por ciento de los votos con un avance de 96.2 por ciento de las actas en el PREP del INE.

"Es importante decir de qué de acuerdo con el PREP, la ventaja es de alrededor de 90 mil votos, la ventaja del doctor Américo Villarreal, pero tengo la duda, a ver si es 90 u 80 mil o 70, para ser exacto, el dato oficial", dijo.

Tras revisar, AMLO concluyó que Morena tiene una ventaja de cerca de 82 mil votos en la elección de Tamaulipas sobre PRI-PAN-PRD.





(Luis Ramos)