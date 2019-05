Se escucha Marcha del silencio para pedir renuncia de AMLO

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 05/05/2019 08:34 p.m.

Un hombre que acudió a la manifestación de protesta por los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 11 de marzo, pasado, recordó que entonces sólo asistió un puñado de personas y causó burlas de simpatizantes del presidente, pero este 5 de mayo no ocultaba su regocijo porque la llamada manifestación silenciosa para pedir la renuncia del presidente, atrajo a miles de personas.

Desde las 11 de la mañana ya se veía a cientos de personas que luego se convirtieron en miles que llegaron al Ángel de la Independencia. La vanguardia comenzó a avanzar a las 11:15 horas. Al inicio partieron serios, como decía la convocatoria era una marcha del silencio. Pero luego olvidaron el silencio y gritaron repetidas veces, aunque un tanto desarticulados y hasta tímidamente "México, México" y "AMLO fuera, AMLO fuera".

Fueron personas que marcharon en orden, algunos que iban por primera vez a una manifestación en su vida, que llevaban a sus hijos, a sus mascotas, de sombrero y lentes para el sol, algunos que se tomaban las selfies, como para mostrar que cumplieron con ir de blanco, tal como lo pedía la convocatoria lanzada por la organización Chalecos México. Una marcha que tuvo réplicas en más de 25 ciudades del país, pero que en el corazón del país destacó al recorrer avenida Reforma, una vía pública donde se mide el pulso de las inconformidades de distintos grupos, ahí donde se registraron las marchas para repudiar la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa; donde la CNTE ha marchado para protestar contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y la reforma a la reforma por parte del gobierno de López Obrador, y donde este 5 de mayo le tocó hacerlo a quienes están a disgusto con los primeros seis meses del gobierno del presidente.

Fue una manifestación heterogénea, convocada por Chalecos México que pretende ser la versión mexicana de los chalecos amarillos franceses, que salieron a las calles de París a protestar por los recortes a prestaciones sociales. Aquí la organización ha brindado poca información de sí misma e incluso no tiene página en internet.

En la Ciudad de México nadie usó chalecos, pero iban de blanco, personas acompañadas de amigos, familiares o parejas. Algunos de manera individual, otros en grupos de 5, 10, 20 personas, que protestaban por la falta de medicinas y el desmantelamiento del sistema de salud pública, como un señor, que llevaba al lado su tanque de oxígeno.

Otros que se quejaban de que al cancelar el Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se iba a construir en Texcoco, se habían quedado en el desempleo. Mujeres y hombres que estuvieron dispuestos a dejar su descanso dominical y a exponerse al sol de mayo capitalino, para portar algunas pancartas o lonas para protestar porque consideran que el presidente divide a los mexicanos.

Ni fifís ni chairos. Todos mexicanos. No más discurso de odio", se veía en una cartulina con letras rojas y verdes y fondo blanco.

"Respeto a los medios de comunicación", se leía en una gran manta de letras negras y fondo blanco.

Había mensajes de diversos temas: una que decía "no al pacto migratorio". Otra que le recordaba a López Obrador que 60 millones de personas no votaron por él, o mensajes de que al extinguir ProMéxico, la agencia promotora de México en el extranjero, se había generado desempleo.

Pero los mensajes no sólo eran de reproche a López Obrador. También había para la oposición, como una manta amarilla desplegada por varias personas que decía "Se busca oposición" o una más con la leyenda "Legisladores de oposición cumplan con su deber. ¡No se vendan!". Una que era dirigida a legisladores: "diputados: para hacer un país, se necesitan (una imagen de huevos). Nosotros los ponemos". Además, había mensajes que pedían al Poder Judicial respeto a su autonomía.

NI FIFÍS NI CHAIROS

Una de las asistentes fue Claudia Maldonado, quien expresó su preocupación por esta división que se ha hecho de que quienes son simpatizantes de López Obrador son "chairos" y quienes se oponen son "fifís".

"Me preocupa que estemos divididos, entre ser chairo y fifí, que tener un bien sea malo, que tener modales sea malo", dijo.

A diferencia de algunas personas que este 5 de mayo tuvieron su estreno en las calles y en portar una pancarta entre sus manos, ella marcha desde la década de los ochenta del siglo pasado, cuando el dominio de la vida política era entonces ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso esas protestas en las que iba acompañado de su padre sirvieron para sacar al PRI de Los Pinos, aseguró.

Explicó que no es alguien que aborrezca a López Obrador, e incluso lo respeta porque gobernar un país no es fácil, dijo. "Lo respeto, pero a cinco meses esto es un desastre", lamentó.

Un caso más fue el de Sergio Luis Flores, quien acudió a la marcha del silencio montado en su bicicleta. Entrevistado, dijo a La Silla Rota que él está presente "en todo lo que esté en contra de este señor" y por eso asistió.

"No tolero la ineptitud e ineficacia con que este señor quiere gobernar". Flores recordó que siempre ha sido crítico del tabasqueño, desde que era jefe de gobierno y luego se convirtió dos veces en candidato a la presidencia de la república, hasta que a la tercera lo consiguió. Pero consideró que incluso lo visto en estos primeros meses de gobierno superó sus expectativas "para mal" y celebró que hubieran acudido miles de personas.

COMO VENEZUELA: QUADRI

A la cabeza de la marcha no se veían rostros conocidos, como llega a ocurrir con otras manifestaciones, pero a lo largo de la marcha dos personajes destacaron: uno fue el ex candidato presidencial de Nueva Alianza en 2012, Gabriel Quadri, quien hace unos meses se convirtió en blanco de críticas por decir en un tuitazo que México sería una potencia si no tuviera que cargar con Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Quadri fue entrevistado por La Silla Rota y compartió que acudió a la marcha luego de ver la convocatoria que hubo en redes sociales, y consideró que "hay una gran preocupación e indignación por lo que pasa en México, no queremos que pase lo que está pasando en Venezuela".

HICE MI CARTULINA: GÓMEZ DEL CAMPO

Otra personaje fue la panista y sobrina de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo. La ex senadora salió desde el Ángel de la Independencia. Consideró importante la convocatoria y decidió asistir. Aseguró que lo hizo sola e incluso ella misma escribió su cartulina con mensajes de protesta por los asesinatos contra mujeres.

"No estamos de acuerdo con el autoritarismo, con el recorte de programas sociales como el de las estancias infantiles y dejar sin estancia a más de 330 mil niños, no se vale. Ni con muchas de las obras que ha cancelado como el aeropuerto de Texcoco para presentar una propuesta alternativa de Santa lucia sin estudios y sin análisis, que va a costar carísimo a los ciudadanos", criticó.

Hoy salimos a las calles a marchar de manera pacífica, ordenada, vengo como ciudadana, preocupada por lo que está pasando en México", dijo al concluir la marcha, en el Monumento a la Revolución.

Ahí, en ese mausoleo de héroes revolucionarios, los asistentes concluyeron, con algunos intentos masivos de cantar el himno nacional o incluso el Cielito lindo. Pero el grito que tuvo mayor resonancia, aunque sin llegar a apagar las conversaciones o a convertirse en estruendo, fue el de "Fuera AMLO".





