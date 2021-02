"Se es feminista o no se es", critican postulación de Salgado Macedonio

Los partidos políticos deben evolucionar conforme al avance social en materia feminista y de violencia en contra de las mujeres con el fin de evitar candidaturas polémicas como la que Morena ha lanzado en Guerrero, encabezada por Félix Slagado Macedonio, sobre quien pesan tres denuncias por abuso sexual -una de ellas prescrita por que el delito habría sucedido hace más de 20 años-.

En Cita con las urnas 2021 de La Silla Rota, Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán; José Roldán Xopa, profesor de derecho administrativo del CIDE y el politólogo Alejandro Encinas Nájera rechazaron la decisión del partido mayoritario.

"Se es feminista o no se es", expuso Ortega Pacheco y resaltó que no importa el partido político del que se trate, sin embargo, Morena aún está a tiempo de corregir el rumbo en el caso particular del estado de Guerrero.

Dijo que pese a que no hay sentencia contra Salgado Macedonio, las denuncias marcan un patrón de un comportamiento, por lo que el político no debería ser tomado en cuenta como candidato a un cargo público.

Alejandro Encinas Nájera consideró "desafortunada" e "insensible" la decisión del partido que impulsó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, puesto que da muestra de que no se capta el momento que vive el país. "Morena abre un frente a nivel nacional de golpe y crítica, innecesario", expuso el politólogo.

"¿Cómo es que los partidos construyen condiciones de civilidad y equidad en la realidad?", cuestionó José Roldán Xopa, quien agregó que este tipo de casos no ayudan a consolidar la generación de alternativas políticas en los hechos. "De lo contrario entramos al juego de las simulaciones", agregó.

"Los partidos están renunciando a su capacidad de construir y dirigir una sociedad más igualitaria", expuso el académico del CIDE.

PARTIDOS ANUNCIAN CANDIDATOS A DIPUTADOS

La semana pasada se dio a conocer la lista a las candidaturas plurinominales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la que resalta la aparición del dirigente nacional de la fracción, Alejandro Moreno; por parte del PAN, trascendió el acuerdo al que se llegó con Margarita Zavala, excandidata a la presidencia de la república en 2018 y esposa del expresidente Felipe Calderón, para ser candidata del Acción Nacional.

Para Alejandro Encinas Nájera, estas noticias hablan de un común denominador dentro de los partidos: "la falta de democracia interna". Detalló que mientras Morena apuesta por las encuestas, en el PRI, PAN y PRD se oculta el proceso y se eligen candidatos sin consultar a las militancias. "Nos quedan a deber mucho los partidos", dijo.

Ivonne Ortega, aseguró que la figura de las diputaciones plurinominales se fue desvirtuando, pues originalmente se buscó que fueran un cupo para las minorías.

José Roldán Xopa, expuso que estudios sobre las élites, tanto en México como en otros países, dan cuenta de un fenómeno de concentración de familias y apellidos al interior de las fracciones políticas.

"El gran problema en materia electoral es que las élites crean sus propias reglas", dijo el profesor y agregó que se deben impulsar nuevas reformas desde la ciudadanía para tener listas abiertas para elegir a los representantes.

