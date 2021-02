“Se entiende el hartazgo por covid; pero no se ve para cuándo”

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, publicó un artículo de opinión en el periódico El Universal donde afirmó que la pandemia por covid-19 es considerada por muchos como el principal reto que el mundo ha enfrentado desde la segunda guerra mundial debido a sus graves consecuencias en los ámbitos social, económico, político y ambiental no pueden aún estimarse con precisión, pero por lo que ya se sabe y lo que se anticipa estas serán muy serias.

El exsecretario de Salud y exrector de la UNAM advirtió que se está entrando en una fase muy peligrosa como lo advierte la OMS, pues en las últimas dos semanas se ha reportado alza en contagios en 81 países, contra 36 que han documentado una disminución.

“El SARS-CoV-2 sigue diseminándose y la mayoría de la población sigue siendo susceptible de contagiarse. Que la mayoría de los casos se encuentren ya en el continente americano es prueba irrefutable de ello”, escribió.

Casos globales

Los casos globales de covid-19 alcanzaron este lunes los 8.84 millones, mientras que los fallecidos confirmados ascienden a 465,460, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En las pasadas 24 horas se volvió a batir el récord de infecciones diarias, con más de 183.000, algo favorecido por el alza de casos en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados del mundo (el territorio brasileño superó el fin de semana la barrera del millón de habitantes).

También destaca el hecho de que África ha superado en número de casos (224.000) a Asia Oriental-Pacífico, que pese a ser el lugar de origen del coronavirus es actualmente la región menos afectada del mundo, con 205.000 contagios, frente a 4.37 millones en América y 2,52 millones en Europa.

Por países, preocupa la gráfica de Estados Unidos, que parece entrar en un segundo pico de infecciones, y la de naciones latinoamericanas como Perú, que superó a España para colocarse como la sexta más afectada del mundo, con más de 250,000 casos.

Chile, con 242.000 casos y en octavo lugar, también está próximo a adelantar a España, que el domingo puso fin a su estado de alarma tras más de tres meses de confinamientos.

Las cifras más positivas son las de pacientes recuperados, que cada vez son un porcentaje mayor del total y están cerca de los 5 millones, pero también ha aumentado en los últimos días la cifra de enfermos en estado grave o crítico, actualmente 57,000.

“Se entienden el hartazgo de la gente, la presión política y las necesidades económicas, pero no hay que darle vueltas: el tema no está resuelto y no se ve para cuando. Por eso digo que no es exagerado el planteamiento sobre la gravedad del problema que enfrentamos”, sentenció De la Fuente.

Resaltó que nadie puede descartar una nueva epidemia en el futuro que rebase a la actual en intensidad o gravedad. Por ello, la ONU debe actuar con mayor decisión, con medidas preventivas más eficaces y esquemas de reacción más rápidos, que no vulneren la soberanía de los países pero que le permitan actuar sobre la base de un principio fundamental: un brote de una enfermedad transmisible en los tiempos actuales es una amenaza a la salud de todos, sin excepción. Es una amenaza global.

Informó además que se establecerá “El día internacional para la Prevención de las Epidemias”, que probablemente se seleccione el 1 1de marzo. “Me parece bien, nos va a ayudar a ser más conscientes de todo lo que ello implica”.