Se enfrascan senadores panistas en debate por derrota en Nayarit

Los senadores del PAN, Julen Rementería y Damián Zepeda, manifestaron opiniones muy distintas en torno a las elecciones para la vacante de senador que se llevaron a cabo el fin de semana pasado en Nayarit; mientras que Rementería consideró que el gobernador del PAN se entregó a Morena durante su gestión, Zepeda opinó que es una muestra de la crisis que vive el partido.

"El gobierno del PAN era solamente eso: las siglas porque no estaba funcionando como tal. Hay que reconocer que el gobernador estaba entregado a Morena. Entonces no extraña que el resultado pueda ser como el que fue porque tenemos uno gobernador que utilizó las siglas del partido Acción Nacional y luego se entregó a Morena", afirmó Rementería durante la conferencia de prensa de los panistas.

Sin embargo, Zepeda tomó la palabra y solicitó a su coordinador que se le permitiera dar una opinión personal; luego de recibir el visto bueno afirmó que es necesario que el PAN acepte que se vive una crisis.

"A mí me parece que el PAN tiene una crisis y fuerte. No debemos echar culpas, ese estado lo ganamos con las siglas del PAN. A mí me tocó ser dirigente en ese estado y fue un orgullo haber ganado", afirmó Zepeda.

"El resultado actual, que el PAN después de gobernar hasta hace unos meses ese estado, se vaya al quinto lugar... no le ganó a un solo partido en la elección, ni a uno", cuestionó Zepeda.

El senador afirmó que es necesario que el partido escuche las voces distintas y entre todos intentar corregir el rumbo pues, explicó, entre 2018 y 2021 el PAN ha perdido cuatro gubernaturas.

"Hoy la respuesta en ocasiones, y asumo mis palabras, con criticar, excluir y simular. Entonces en mi opinión tenemos que corregir rumbo", afirmó Zepeda antes de disculparse por expresar ahí su opinión y recibir la mirada seria de Rementería.

La senadora Xóchitl Gálvez también participó en torno a la discusión y afirmó que es necesario que el PAN transite a buscar ciudadanos con calidad moral, con trabajo y no sólo el triunfo por el triunfo a pesar de, recordó, ella no es militante blanquiazul.

El senador Zepeda cuestionó ayer los resultados electorales que su partido obtuvo en Nayarit y afirmó que es necesario reconocer que el PAN atraviesa por una crisis.

Su partido obtuvo 2.5 % de los votos en la elección de senador, por debajo de todas las fuerzas políticas que contendieron en la elección.

Esto, a pesar de que el PAN fue el Partido que gobernó en la entidad hasta este año cuando perdió la gubernatura frente a Miguel Ángel Navarro que representó a Morena.

"Nayarit lo ganamos en 2017 y lo perdimos hace unos meses... Ayer hubo elección para el Senado, el PAN 5to lugar con 2.4 % de votos, debajo de TODOS los partidos. La elección fue entre Morena y MC. Debemos reconocer crisis y corregir rumbo. Dejar de ver sólo hacia adentro", afirmó el senador.

El también expresidente nacional del PAN ha sido crítico de la actual dirigencia del partido encabezada por Marko Cortés a quien ha acusado de tener una actitud derrotista y entreguista.

Nayarit eligió el pasado fin se semana al senador faltante de la Cámara alta luego de que el senador Navarro dejara su puesto para ser gobernador de la entidad.

Sin embargo Morena fue el partido que hasta ahora, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, aventaja las elecciones con su abanderada Rosa Elena Jiménez Arteaga.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó en un audio que se filtró a los medios de comunicación que su partido no tenía posibilidades de ganar las elecciones de 2022 en ningún estado más que en Aguascalientes.

A partir de ahí se ha desenvuelto una a importante crisis dentro del partido pues diversos liderazgos panistas han rechazado tanto las decisiones de Cortés en torno a las elecciones como sus decisiones partidarias.

Damián Zepeda ha sido uno de los principales críticos de Cortés y ha anunciado públicamente que no acompañará al presidente del Partido en las decisiones que ha tomado.