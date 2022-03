¿Se duplicarán los periodos de vacaciones en México? Esto dice la Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldo la iniciativa de duplicar el periodo vacacional de los trabajadores en las grandes firmas y de forma gradual en las micro, pequeñas y medianas empresas.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex destacó en el parlamento abierto "Vacaciones Dignas" realizado en el Senado, el papel de los trabajadores en las empresas a quienes se debe de atender.

"En atención a las micro y pequeñas empresas, que este aumento en los días de vacaciones se haga con gradualidad, es decir que pase primero a nueve días, luego a 12 días y luego siga aumentando en dos días por año", dijo el líder empresarial.

Mora Izcal planteó que se tomen los días continuos —al menos seis días continuos— para que se dé efectivamente el descanso de los trabajadores.

"Las empresas no son una razón social, no son los edificios, no son las cuatro paredes de una oficina; las empresas somos las personas y desde este punto de vista Coparmex propone un enfoque centrado en el colaborador, de tal manera que logremos que para que crezca la empresa, entender que requiere crecer el colaborador", señaló el líder del sindicato patronal.

Por ello es necesario que esta propuesta del ciclo de vacaciones en las empresas debe entrar en vigencia el primero de enero de 2023, esto para facilitar su aplicación.

"En México las empresas, sobre todo las medianas y grandes, han reconocido la necesidad de mayor número de días de vacaciones y sin que esté en la ley, ya se están otorgando empezando con al menos dos semanas de vacaciones, de tal manera que los colaboradores puedan tener ese descanso", mencionó Medina Mora.

Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, dijo que esta iniciativa es el primer escalón para atender temas mucho más relevantes que están pendientes en el mundo del trabajo y pidió al gobierno, sindicatos y al sector patronal a migrar de una perspectiva de "trabajo digno" a una de "vida digna para los trabajadores".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que México es el único país en América Latina que da menos de 10 días de vacaciones pagadas al año, cuando en otros países, como Paraguay otorga 12 días; Costa Rica, 14; Chile, 15; Uruguay, 20, y Brasil hasta 30 días.