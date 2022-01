Se duplican contagios en niños... y sin visos plan de vacunación

"Personalmente, me siento muy mal de que mis hijos se hayan contagiado de covid, el estrés que eso me causa es insoportable, me enoja mucho, tanto tiempo cuidándolos. He procurado que tengan sus vacunas completas, los vacunaría sin pensarlo contra covid, ¿por qué los excluyen?", cuestionó Mariana, quien compartió la travesía de estar enfermos de covid a través de su cuenta de Twitter.