Se disparan muertes de embarazadas con covid en enero

Claudia esperaba emocionada la llegada de su bebé, pero el coronavirus le quitó la oportunidad de conocerlo. Ella es una de las 248 embarazadas que murieron desde que inició la pandemia, 46 de ellas sólo en las primeras tres semanas de enero, lo que implica que en lo que va de 2021 ocurrieron dos de cada 10 de estos decesos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.

Ella tenía 19 años y era originaria de Guerrero, el 18 de septiembre comenzó con síntomas de covid-19, un día después acudió a un hospital de la Secretaría de Salud, donde permaneció internada durante dos días y falleció.

La primera muerte de una embarazada por covid-19 ocurrió el 9 de abril de 2020, en la semana epidemiológica 15, hasta la última semana de diciembre, que es la 53 para la vigilancia epidemiológica, se reportaron 202 decesos confirmados.

Sin embargo, los fallecimientos en embarazadas se dispararon durante enero de 2021, al igual que el ritmo de la pandemia de coronavirus en el país ya que en las primeras tres semanas se notificaron 46 muertes, de acuerdo con los datos del Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud.

Esto implica que el 18.5% de los casos de muerte materna por covid-19 ocurrieron en 2021, en sólo 21 días, con un promedio de dos fallecimientos diarios, mientras que durante 2020 el promedio fue de 1.4 diarios. Asimismo, estas defunciones son el 56.1% de las muertes maternas, por todas las causas, notificadas del 1 al 25 de enero de este año, que son un total de 82.

Para poner en contexto, al inicio de la pandemia, a México le tomó 11 semanas acumular las primeras 49 muertes de embarazadas, casi cuatro veces más tiempo que los últimos 46 decesos que se registraron en tres semanas.

La primera semana de este año ha sido la más letal hasta ahora, ya que lamentablemente 19 mujeres en etapa de gestación perdieron la vida a causa de la covid-19, la siguiente semana fueron 12 y en la tercera 15, según los datos oficiales.

En todo el año pasado, las semanas epidemiológicas 31 y 32, del 26 de julio al 1 de agosto y del 2 al 8 de agosto habían sido las peores, con 11 y 12 muertes reportadas, respectivamente.

Este incremento encendió las alertas en la Secretaría de Salud, que este jueves emitió un aviso epidemiológico, en el que recordó que las embarazadas son uno de los grupos vulnerables al virus Sars-CoV2, por lo que recomendó mantener medidas de prevención, dar seguimiento al control prenatal y reforzar la vigilancia epidemiológica.

Coronavirus, desplazó a otras causas de muerte materna

La covid-19 se convirtió en la primera causa de muerte materna, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, desplazando a otros padecimientos como los trastornos hipertensivos y la hemorragia obstétrica.

En 2019, hasta la semana 52 se notificaron 690 decesos, la primera causa de muerte en este sector de la población fue la hemorragia obstétrica, con 141 decesos, el segundo fueron las enfermedades hipertensivas, con 142 y la tercera fue el aborto, con 62.

El año pasado, en la semana 53, cerró con 934 defunciones, covid-19 encabezó la lista con 202 muertes de embarazadas, la segunda fueron las enfermedades hipertensivas, proteinuria y edema, con 141, y la tercera fue la hemorragia obstétrica, con 129.

Estado de México, en donde murieron más embarazadas en 2020

Al revisar la información de todas las causas de muerte materna por entidad federativa, el Estado de México reportó 14 decesos de embarazadas durante enero de 2021, le siguieron la Ciudad de México con siete y Jalisco con seis, según el informe más reciente.

Durante 2020, el Estado de México también encabezó esta lamentable lista con 125 decesos, el segundo fue Chiapas, en donde ocurrieron 65 defunciones, y el tercero fue Puebla, con 51.

Por el contrario, en Campeche, Colima, Hidalgo Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas no murió ninguna mujer en etapa de gestación o durante el parto, el año pasado.

Mil 471 recién nacidos se infectaron de covid-19

La Secretaría de Salud detectó que en lo que va de la pandemia, un total de 10 mil 504 embarazadas dieron positivo a covid-19, la mitad de ellas se infectó en el tercer trimestre del embarazo, el 31.4% en el segundo y 20.3% en el primero. El 14.8% de los contagios fueron graves.

No solo las mamás se infectan, también sus hijos, aunque el virus no se transmite al nacer. En el Informe epidemiológico semanal de embarazadas y puerperas estudiadas ante sospecha de covid-19, con corte al 29 de noviembre, se muestra que mil 471 recién nacidos dieron positivo al virus Sars-CoV2, pero no se detalla cuál fue su evolución ni cuántos de ellos fallecieron.









