Se destapa Marcelo Ebrard para la elección de 2024

El destape de Marcelo Ebrard para contender por la Presidencia de la República en 2024, en busca de suceder al mandatario Andrés Manuel López Obrador, se reveló este fin de semana.

El exdiputado federal Juan Carlos Natale, personaje político ligado al Partido Verde, publicó un mensaje de Facebook durante el fin de semana en el que dio a conocer una reunión en la que Ebrard lo incluyó para participar en su proyecto rumbo al 2024.

"Un orgullo ser tu amigo y estar contigo sobre todo "desde el principio de la nada" por la sucesión presidencial!! Gracias por considerarme en este gran pero pequeño evento que realizaste de amigas y amigos y por la oportunidad de participar en el proyecto! Vamos con todo Marcelo ´24", escribió el exlegislador federal.

De acuerdo al diario Milenio, Marcelo Ebrard dijo ante sus más cercanos colaboradores que sí irá por la Presidencia: "Le vamos a tomar la palabra al Presidente (...) sí, sí vamos a competir".

Luego de confirmar su destape en la conferencia mañanera de este martes, Ebrard aseguró que no se distraerá de sus responsabilidades en la Cancillería y continuará trabajando con eficiencia.

"Faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo, seamos consistentes perseverantes y leales", dijo el funcionario en la reunión que tuvo el fin de semana con sus colaboradores y amigos cercanos.

El secretario de Relaciones Exteriores indicó que le dijo a su gente que hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta.

A su vez, el presidente López Obrador manifestó que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y a ser votados.

Sobre la intención de Ebrard de buscar la Presidencia, dijo que no hay problema en tanto siga cumpliendo con su responsabilidad principal que es servir al pueblo.

Aseguró que sus funcionarios lo están haciendo bien y que en su momento los partidos decidirán quién será candidato.

"Que cumplan con su función, que tengan como objetivo superior la transformación de México y el bienestar del pueblo, por encima de sus intereses y de manera sincera, que esté el interés del pueblo", acotó.

El presidente López Obrador ha venido refiriendo en los últimos meses quiénes son sus "gallos" rumbo a 2024.

Apenas ayer lunes, el mandatario indicó que no hay "tapados" como en sexenios anteriores. Aseguró que es el "destapador" y que su "corcholata" favorita será decidida por el pueblo.

"Atendimos el problema de la pandemia, lo atendimos bien y llevamos a cabo el proceso de transformación, no nos detuvimos. A pesar de toda la gente tiene fe en el porvenir, eso es muy importante. Lo que falta es consolidar lo que se ha avanzado, entregar obras y entregar la estafeta, eso es algo que me tiene tranquilo, hay muchos mujeres y hombres para el relevo", expuso.

"Hay muchos, todos, los que están en el gabinete, gobernadores, dirigentes parlamentarios, todos, ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, la gente en su momento va a elegir de forma libre, democrática, quién debe representarnos en el movimiento progresista, liberal, con dimensión social pero eso en su momento, es un equipo de trabajo", lanzó.

SHEINBAUM DICE ESTAR CONCENTRADA EN LA CDMX

La jefa de Gobierno declinó comentar sobre el destape de Marcelo Ebrard, aunque resaltó que López Obrador ha mencionado a Nahle, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, y a quien quiera participar, en su momento, los respeto mucho y cualquiera tiene derecho a participar.

"Yo estoy concentrada en la ciudad", recalcó.

SUCESIÓN ADELANTADA; DECISIÓN POR DEDAZO: CRESPO

José Antonio Crespo, analista político, afirmó que el destape de Ebrard precipita la sucesión presidencial de 2024 y que el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que los principales aspirantes se muevan en la escena scesoria, lo que antes estaba prohibido en el viejo régimen.

"Ya no hay futurismo ni "tapadismo" como afirma López Obrador, pero el asunto del Metro precipitó la sucesión porque podía pegarle a los dos principales prospectos, Sheinbaum y Ebrard, lo que derivó en descalificaciones y acusaciones por debajo del agua", explicó el politólogo.

Para protegerlos, detalló, López Obrador afirmó que había muchos otros; sin embargo, rompió con la tradición de antaño de que "el que se movía, no salía en la foto", porque ahora sí han mostrado velada y francamente, sus aspiraciones presidenciales

"Eso cambió, lo que no va a cambiar es que la designación del candidato oficial será por dedazo", sentenció en un video en Twitter.

SÁNCHEZ CORDERO SE RETRIRA AL FINAL DEL SEXENIO

Sobre la sucesión presidencial, Sánchez Cordero afirmó que al final del sexenio se retirará de la vida política.

"Hay secretaria de Gobernación para rato. Pero cuando termine mi función yo me quiero retirar, ya me quiero jubilar. He trabajado muchos así que creo que tengo un merecido descanso. Por cierto esperan esta semana cumplo ya 74 años, ya no veo perspectiva política para mí".

Respecto a las declaraciones de gobernadores electos de Morena que anunciaron hace tres semanas cambios en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la exministra dijo que "esta asociación civil cumplió 19 años, si quieren cambiarle de nombre o modificar algunos estatutos está bien. Pero que exista una instancia de interlocución donde podamos tener este flujo de comunicación para avanzar como lo fue en la pandemia".

LOS GALLOS DE AMLO

Los nominados de la semana pasada por AMLO para competir por su puesto en los próximos comicios presidenciales fueron:





1.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

2.- El canciller Marcelo Ebrard.

3.- El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

4.- El embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

5.- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

6.- La secretaria de Energía, Rocío Nahle.





No es la primera vez que el mandatario mexicano menciona a posibles candidatos de Morena para 2024, el pasado 11 de marzo López Obrador mencionó que hay un abanico de posibilidades en su movimiento para sucederlo en la Presidencia.

El pasado 14 de junio cuando se cuestionaba la idoneidad de Ebrard y Sheinbaum como posibles candidatos luego de la caída de una parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, López Obrador incluyó en la lista de presidenciables por Morena a Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma.

En un primer momento, Ebrard y Sheinbaum eran las cartas más claras del presidente para le elección de 2024.









