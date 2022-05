Se destapa Horacio Duarte para ir por el Edomex en 2023

Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, afirmó durante la Mesa de Opinión de El Heraldo Radio y La Silla Rota, que en la elección para candidato a gobernador en el Estado de México en 2023, “dentro de Morena no hay opositores, sino compañeros”. Hasta el momento han sonado los nombres de 3 candidatos originarios de Texcoco: la secretaria de Educación, Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez y él.

"En el partido no existen opositores sino compañeros, y afortunadamente en Morena existen las encuestas que habrán de elegir al mejor perfil para desarrollar este proyecto en el Estado de México donde no ha habido alternancia”, dijo.

Señaló que el o la candidata debe hacer todo para llevar la alternancia a esa entidad y sentar las bases de la 4T. “Yo no sé si el PRI estaría dispuesto a regalar la candidatura a otro partido... Yo estoy listo para poner mi grano de arena para que el Estado de México llegué a la alternancia". Enlistó que la problemática en esa entidad es la inseguridad, los feminicidios, la escasez de agua y la coordinación metropolitana con el medio ambiente.

Mario Delgado y Horacio Duarte (Fotografía: Cuartoscuro)

No obstante, dijo que por ahora continuará a la cabeza de la administración de las casi 50 aduanas que hay en el país. "Me habré de someter en su momento a las encuestas. Estoy convencido de que quien encabece el proyecto de transformación en el Estado de México tendrá que sumar no solo a los militantes de Morena, sino también otros actores políticos y tener congruencia de lo que representa este movimiento".

LA REFORMA ELECTORAL

Duarte, quien también se desempeñó como diputado federal y representante de Morena y en su momento del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, fue uno de los autores de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de abril al Congreso. Destacó que la propuesta modifica 18 artículos de la Constitución y genera 7 artículos transitorios.

"Respetuosamente creo que la oposición debe leer el documento porque reaccionan a las opiniones de algunos supuestos expertos y no leen los documentos a pulcritud", señaló. Y destacó que la finalidad de la iniciativa es que la nueva autoridad electoral que surja de esta reforma “no se encuentra el servicio de los partidos y romper el cuoteo por parte de los partidos”.

(Fotografía: Cuartoscuro)

Destacó que los aspirantes al nuevo órgano electoral que se conformará por siete consejeros en lugar de los 11 que hay; y agregó que serán propuestos por los tres Poderes y no solo por el Legislativo. "Es regresar la esencia ciudadana con ciudadanos de prestigio, profesionistas que van a ser propuestos por los tres Poderes de la Unión y elegidos por la ciudadanía. Creemos que así se garantiza una construcción ciudadana".

En cuanto al Congreso dijo que la propuesta es eliminar la sobrerrepresentación que hoy se permite en la ley y la Constitución. Y adelantó que el texto enviado propone que cada partido tenga solo el porcentaje que le corresponda según el número de votos logrado en una elección.

En cuanto a retirar el financiamiento a partidos dijo "estamos retirando el dinero cuando no haya elecciones, lo que funciona en todas las democracias del mundo es que los partidos solo tengan dinero cuando hay procesos electorales; para que tengan una vida más orgánica y no por interés monetario".

LOS LOGROS EN 2 AÑOS DE ADUANAS

Duarte aseguró que desde que asumió la dirección de las aduanas en el país aumentó la recaudación y afirmó que ahora es el doble de la inversión que se hace en programas sociales.

"En 2021 tuvimos una recaudación histórica de un billón 3 mil 951 mdp. Es decir, crecimos de 2020 al 2021 en 133 mil millones más. Estamos recaudando el doble de lo que valen los programas sociales del presidente”. Y adelantó que en lo que va de 2022 la recaudación creció en un 6% más en comparación con 2021, a pesar de la contracción económica.

Explicó que la llegada de elementos de la Marina ayudó a erradicar la corrupción de los administradores de aduanas; y que algunos de ellos fueron denunciados ante FGR y UIF porque sus ingresos no coinciden con lo que reportaron. "Ahora tenemos administradores de las fuerzas armadas que nos ha permitido tener decomisos importantes en materia de drogas, hidrocarburos, cigarrillos apócrifos, cartuchos y armas", enlistó.

Revisión en aduanas; Semar decomisa cocaína (Fotografía: Cuartoscuro)

Duarte descartó que el país se esté militarizando y acusó un falso debate al respecto. "Partimos de que la presencia de las fuerzas armadas es legal, responde a un modelo en que ellos están comprometidos con combatir la corrupción y no ceder espacios o territorios al crimen organizado. Lo que se vaya a definir en el futuro, se tendrá que ir tomando en el marco de quién esté al frente al gobierno. En este momento se decidió acompañar el trabajo de las fuerzas armadas".

"El crimen organizado buscará por todos los medios burlar la ley y ganar la partida al Estado mexicano, pero cuando hay autoridades que lo permiten se le facilitan las cosas. Si hay mano firme y autoridades que no lo permitimos, hay una dificultad para que el crimen organizado se haga de las aduanas. Los datos de la recaudación son directamente proporcionales a esta presencia. Las aduanas dejaron de ser coladeras de la corrupción".

