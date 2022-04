"Se despacharon con la cuchara grande", acusa PRD fraude en consulta de revocación

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó que en la consulta de revocación de mandato hubo fraude electoral por lo que exigió se anule el proceso.

"El día de hoy presentamos un nuevo Juicio de Incomformidad para anular el proceso de Revocación de Mandato, esta vez, por el flagrante fraude electoral realizado en las casillas el día de la jornada electoral, casillas que recibieron más votos que los que tenía su propia lista", tuiteó Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE.

"Se despacharon con la cuchara grande en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco, hubo casillas en donde votaron más de dos personas por minuto, un verdadero cochinero que hicieron los operadores de Morena. Pedimos se revisen todas las casillas donde hubo fraude", acusó el perredista en redes sociales.

PRD SE INCONFORMA ANTE EL INE Y PIDE ANULAR RESULTADOS DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un juicio de inconformidad para que se anule el ejercicio de la revocación de mandato por violaciones a la constitución política y los principios básicos electorales.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero dijo que los dos agravios fundamentales que no pueden quedar impunes son la intervención de recursos de procedencia ilícita que fueron "desplegados" mediante la organización "Que siga la democracia" y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, declaró a La Silla Rota "lo anunciamos desde el domingo porque queremos generar un antecedente para que no haya impunidad en futuros procesos electorales como la elección presidencial de 2024. Este proceso es el que tiene más impugnaciones en toda la historia: más de 186".

Y contextualizó "la última elección a gobernador que se anuló fue en Colima porque el secretario de Desarrollo Social aceptó que hubo funcionarios públicos que intervinieron en el proceso. Sí eso fue en Colima ahora que demostramos la intervención de cientos de funcionarios públicos, por supuesto que están todos los elementos para que se anule".

Ejemplificó que uno de los argumentos principales fue el papel que desarrolló la organización civil cercana a Morena "Que siga la democracia" pues Ávila explicó que gastó cientos de millones de pesos en todo el país con recursos cuya procedencia son desconocidos. Y refirió que el INE realiza las investigaciones pertinentes a través de la Unidad de lo Contencioso.

"Nadie sabe quién pago tantos espectaculares en todo el país, no se sabe, nadie supo", señaló con ironía, "pero sabemos que fue esta organización y eso violó el principio de equidad y disposiciones de la Constitución de la Ley General de Revocación de Mandato; además de disposiciones de la Corte que ordenó que solo el INE podía hacer campaña de difusión. Ese es el primer agravio y el segundo es más grave porque tiene que ver con la intromisión de funcionarios públicos empezando por el presidente de la República, funcionarios de gobierno así como otros funcionarios que de forma constante y sistemática -sabiendo que cometían un delito electoral- continuaron. Hubo resoluciones de la Comisión de Quejas del INE y de la Sala Superior donde les pidieron que no se metieran en el proceso, pero no les importó".

La consulta de #RevocacionDeMandato2022 estuvo plagada de violaciones a la Ley y el día de la jornada no pararon. El acarreo de votos es un delito de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y por eso los denunciamos. #NadiePorEncimaDeLaLey pic.twitter.com/8I1DfAOnYM — PRD (@PRDMexico) April 13, 2022

El documento de 80 cuartillas, del cual La Silla Rota tiene copia argumenta que dichas violaciones son graves porque "fueron realizadas con dolo y pleno conocimiento con la finalidad de obtener un efecto en los resultados del proceso de revocación".

El documento también agrega datos de 3 personas morales que pagaron espacios públicos de espectaculares para difundir propaganda. "Bajo la apariencia del buen derecho resulta poco probable que un ciudadano o cientos de ciudadanos, tengan la capacidad económica para realizar un gasto de esa dimensión (17 mil pesos promedio) cuando el salario mínimo general vigente es de 172.87 pesos".





Como principales infractores a la ley, el partido señaló a altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores y dirigentes de Morena, empezando por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

También el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Quien fue el causante de todo esto, como principal violador de todos estos preceptos, es el presidente de la República, quien tendría que ser sujeto a un nuevo proceso [...] (los funcionarios morenistas) violaron la Constitución, la Ley y las resoluciones que violentan el principio de neutralidad establecido en el Artículo 134 constitucional y el principio de equidad en la contienda".

Presentamos ante el #INE el recurso de juicio de inconformidad para la nulidad del proceso de revocación de mandato. Nadie por encima de la Ley: @PRDMexico pic.twitter.com/hKN15EHRHb — PRD (@PRDMexico) April 13, 2022

El día que la revocación de mandato se llevó a cabo, el PRD también se pronunció al respecto, pues el presidente nacional de Morena publicó una serie de fotos en las que un grupo de ciudadanos afines al partido había acudido a votar apoyados del partido oficialista.

Esta acción puede ser interpretada como coacción, un delito ante el órgano electoral.

(Fotografía: Twitter Mario Delgado)

Por lo que Ángel Ávila acusó a Delgado de "acarreo" de gente a las casillas electorales y desde ese día pidió la nulidad del proceso, así como las multas correspondientes.

La acción se castiga con una multa económica o prisión de tres meses a seis años, con base en lo establecido en el artículo 7, fracción 10 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En días pasados, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova advertía sobre una posible anulación del resultado debido a la violación constante de la veda electoral por parte de los funcionarios públicos.

Córdova resaltó que sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien, si se diera el caso, determinará la anulación del proceso.

"La Sala Superior juzgará el conjunto de sucesos y presentaremos el diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo; la Sala Superior tomará las decisiones correspondientes y ojalá que las violaciones sistemáticas de los funcionarios no traigan como consecuencia la anulación del proceso, significaría la peor sanción a un proceso democrático", dijo.

