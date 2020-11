Se desconoce cuántos secretarios han pasado "moche" por la covid-19

Hasta la fecha, se desconoce cuántos secretarios de Estado han realizado su aportación voluntaria de salario para coadyuvar con la atención de la covid-19, según lo decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 23 de abril.

El pasado 15 de julio, la Secretaría de Hacienda emitió los lineamientos para que cada trabajador realizara su aportación voluntaria, devolviendo desde el 25% y hasta el 5% de su salario a la Tesorería de la Federación.

El tabulador de porcentajes, anexo al oficio, previó que el presidente de la República aportara 25% de su salario, un secretario de Estado 23%, alguien en el cargo de subsecretario 21% y los jefes de unidad o su equivalente hasta 19%.

La Silla Rota obtuvo respuestas de todas las dependencias federales y los principales entes descentralizados de la administración pública, solicitando conocer los recibos o el monto total de aportación de los titulares de estas entidades de gobierno.

Todos argumentaron que la medida, al ser voluntaria, depende de cada trabajador hacer su aportación a partir de que se le entrega su salario íntegro; por lo que no tienen conocimiento de si la realizan o no, y no es obligatorio informar si ésta se hace.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda respondió a este medio que la Dirección General Adjunta de Ingresos, responsable de la recaudación a través de las cuentas de la Tesorería de la Federación, "sólo conoce de los montos en las cuentas bancarias, no así del concepto de los enteros o de quién hizo los mismos".

"Cuando una persona física o moral efectúa el entero de recursos a través de las instituciones bancarias (auxiliares de la Tesofe), dichas instituciones reciben el medio de pago y abonan los recursos correspondientes en la cuenta corriente sin ninguna referencia de quién realizó el entero, ni el concepto del mismo", precisó.

Pese a que la medida no es obligatoria, el presidente de la República decretó que se reduciría el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva y no se realizarían nuevas contrataciones, a cambio de no despedir a nadie.

"Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente", señaló en el decreto.

Pese al decreto, La Silla Rota ha documentado que de abril a la fecha sí se han realizado despidos en algunas instituciones de gobierno, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de una "renuncia voluntaria".

Entre las respuestas a solicitudes de información hechas por este medio, destaca la que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues argumentó que las remuneraciones de salarios se entregan de manera íntegra, y ese monto ya forma parte del patrimonio de cada servidor público, por lo que no está obligado a informar el destino de éste.

"La remuneración forma parte del patrimonio del servidor público; por lo tanto, su destino no tiene que ver con el uso del ejercicio de recursos públicos ni con el ejercicio de facultades, competencias o funciones del servicio público, sino que se trata de decisiones personales sobre el uso y destino que dar a su patrimonio", señaló la cancillería.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad, compartió la circular con la que pidió a sus trabajadores realizar la aportación voluntaria. En esta, especificaron que las aportaciones podían realizarse en puestos que no incluyera el decreto presidencial.

"Se les invita cordialmente a que realicen aportaciones voluntarias, de acuerdo con sus posibilidades y conforme a lo que permita la situación económica de sus familias (...) los trabajadores en puestos distintos a los referidos, podrán realizar las aportaciones que consideren convenientes", señaló la CFE en la circular DCA/0017/2020.

(djh)