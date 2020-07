Se dejó del lado el tema muro para enfocarse en coincidencias: SRE

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, reveló que la segunda prueba covid del presidente Andrés Manuel López Obrador fue realiza por médicos mexicanos, mientras que la comitiva fue tratada por autoridades estadounidenses.

En conferencia de prensa, Bárcena detalló que fue una reunión exitosa y muy relajada entre los presidentes de México y EU.

Uno de los temas tratado por AMLO y Donald Trump fue una comparación de notas de contagios de coronavirus.

López Obrador destacó que la estrategia de México iba siempre encaminada a que no se saturaran los hospitales, mientras que Trump resaltó el número de pruebas que se están haciendo en EU y las medidas adicionales para atender la pandemia.

El presidente de México comentó que el T-MEC ayudará a la recuperación económica y presumió los apoyos económicos que entrega para enfrentar la covid-19.

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), resaltó que la visita de López Obrador a Trump fue "austera", ya que sólo viajó una pequeña comitiva.

"Iniciará haciendo un agradecimiento a la embajadora Bárcena y a todo el equipo de la Embajada, porque se organizó con menos tiempo de lo esperado (...) Fue como comentó el presidente López Obrador con austeridad, viajamos una delegación muy pequeña, todos venimos en vuelos comerciales, nos quedamos en hoteles que nos facilitó el gobierno de Estados Unidos, nos quedamos en hoteles austeros", precisó.

NI HABLAR DEL MURO

López Obrador puso de esta forma fin a su viaje en el que no se tocó el tema del muro, aseguraron este jueves el embajador de EE.UU. en México, Christopher Landau, y el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.



En una rueda de prensa en Washington, Velasco argumentó que se dejó de lado el muro para favorecer los puntos en común.



"Esto es como una relación de amistad o de pareja, si uno tiene una esposa a la que no le gusta el fútbol y uno insiste en hablar de fútbol no va a acabar bien la cosa, no puede funcionar bien. Lo que queremos es ver de qué cosas sí podemos hablar, cuáles son los espacios de entendimiento que podamos encontrar, los puntos donde nuestros intereses convergen, y en eso nos hemos concentrado", indicó.



Por su parte, Landau dijo contundentemente que Trump y López Obrador "no" hablaron del muro, en declaraciones a un reducido grupo de periodistas, entre ellos Efe.

El embajador explicó que sí se habló en "términos muy generales" de política migratoria, pero los dos líderes no llegaron a abordar específicamente temas como la migración procedente de Centroamérica o el futuro del programa DACA, que proteger de la deportación a unos 500.000 jóvenes mexicanos que viven irregularmente en EE.UU.



"Los temas de migración y seguridad se tocaron, pero realmente todos dentro de un marco de celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado", el T-MEC, sostuvo Landau.

TRAER LAS INVERSIONES DE ASIA A NORTEAMÉRICA

Por tanto, de acuerdo a las delegaciones mexicana y estadounidense, la conversación estuvo centrada en el motivo oficial de la visita: la celebración de la entrada en vigor el día 1 del T-MEC, renegociado entre EE.UU., México y Canadá para sustituir el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Concretamente, según Landau, los dos mandatarios conversaron sobre cómo Norteamérica puede conseguir que algunas empresas relocalizacen su producción en Norteamérica y abandonen Asia.



Ya este miércoles, al término de su reunión, ambos líderes alabaron el tratado y firmaron un comunicado conjunto en el que celebraban su implementación.



A la cita no acudió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien aparentemente se ausentó debido a los planes de EE.UU. de imponer nuevos aranceles a las importaciones de aluminio canadiense.





LA DETENCIÓN DE DUARTE, UNA "COINCIDENCIA"

Mientras Trump y López Obrador estaban reunidos, se produjo el arresto en Miami (Florida) del exgobernador del estado mexicano de Chihuahua César Duarte, cuya extradición reclama México por ser supuestamente el artífice de una red de corrupción que desfalcó al estado mexicano de Chihuahua.



La diplomacia estadounidense no ha hecho comentarios sobre esa detención, pero el Ejecutivo mexicano enseguida negó que hubiera ninguna conexión entre la detención y la visita de López Obrador.



"La detención de Duarte es una coincidencia derivada de la petición de extradición realizada por el gobierno mexicano", dijo Velasco a los periodistas.



Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), era buscado por las autoridades de México por al menos diez cargos de corrupción y un delito electoral.

