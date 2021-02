Se dejará de tomar foto al INE de vacunados contra covid: Salud

No se van a seguir tomando fotografías a las credenciales del INE ni a los adultos mayores que se vacunan contra covid-19, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, esto después de que varias personas denunciaron que se les estaba condicionando la aplicación de la dosis sólo si se tomaba la foto de la identificación.

López-Gatell explicó que es indispensable que las personas vacunadas queden registradas porque se necesita dar seguimiento para aplicarles las segunda dosis y porque todas las vacunas están en seguimiento porque los ensayos clínicos de fase III no han terminado.

Sin embargo, explicó que para esto se requiere de la Clave Única de Registro de Población, no la credencial del Instituto Nacional Electoral, porque se va a generar un código único e irremplazable de cada persona que se vacuna contra covid-19.

"Uno de los documentos de identidad que tiene validez legal en donde está la CURP es la credencial de elector, ahora, punto y aparte la necesidad o no necesidad de tomarle fotografía a la credencial, no es necesario, es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia, soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona.

"Para tener absoluta claridad al respecto y que de ninguna manera se preste a una mala interpretación, ya lo señalaba el presidente esta mañana, no vamos a seguir tomando esas fotografías", aseguró López-Gatell.

El subsecretario explicó que se tomaron las fotografías como un asunto operativo para hacer más práctico el proceso, pero ya no se hará. Aclaró que a quienes reciban la vacuna contra covid-19 se les seguirá tomando la CURP y los demás datos de seguimiento: nombre, domicilio, teléfono, historia de alergia, qué vacuna se le aplicó y lote de la vacuna. Toda esa información la resguardará la Secretaría de Salud.

Al respecto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, indicó que "la credencial del INE es el principal documento de identificación en México; es correcto su uso para verificar la identidad de las personas en la vacunación. Reconocemos la decisión de la @SSalud_mx de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiarse en los módulos de vacunación.

"La vacunación en contra del #COVID-19 es un asunto de Estado en el que es muy importante la colaboración entre instituciones, la claridad y la transparencia", enfatizó Córdova Vianello.

Este miércoles se aplicaron 104 mil 666 dosis de la vacuna de AstraZeneca a los adultos mayores, para un total de 318 mil 358 dosis aplicadas. Asimismo, ya inició la vacunación en Nuevo León y Tamaulipas, donde se retrasó por problemas meteorológicos.

La pandemia de covid-19 sigue en aumento en el país, ya que se reportaron 177 mil 061 muertes, que son mil 075 más que ayer, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 2 millones 013 mil 563, 8 mil 988 más en las últimas 24 horas.