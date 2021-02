Se define terna para elegir al nuevo titular de la CNDH

La terna de aspirantes a presidir la CNDH que será votada mañana en pleno del Senado, no cuenta con el voto unánime ni tampoco de las dos terceras partes de los legisladores, como requiere la ley orgánica de esta cámara alta.

El dictamen propuesto por las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, llegó con una triada integrada por: Rosario Piedra, hija de la activista Rosario Ibarra. José de Jesús Orozco, académico de la UNAM y ex integrante de la CIDH. Y Arturo Peimbert, ex ombudsman local en Oaxaca.

Sin embargo ésta fue cuestionada desde el primer momento por varios senadores de Morena, pues trascendió que fue resultado de una negociación de los partidos integrantes de la Junta de Coordinación Política, y no de los legisladores de ambas comisiones. Esto, causó un receso de dos horas por lo que se pospuso su dictamen; y cuando finalmente sesionó, se generó un debate de mas de dos horas en el que se propuso una segunda terna con los nombres de otros aspirantes.

El senador sin partido, Emilio Alvarez Icaza, explicó que el trasfondo del problema era que la terna inicial no cumplía con el perfil idoneo para ser un ombudsman. Y propuso los nombres de Michael Chamberlain, Ricardo Bucio y Rosy Laura Castellanos para el cargo. Pero la senadora morenista Malú Micher sugirió cambiar el nombre de Castellanos por el de Piedra, lo que fue bien recibido por una parte de los legisladores.

Así, con dos ternas sobre la mesa, comenzó el debate de fondo. Mientras algunos morenistas defendieron la inclusión de Piedra, panistas manifestaron su desacuerdo por considerarla cercana al presidente López Obrador. Por otro lado el senador oaxaqueño del partido Verde, respaldó la primera terna para incluir a Arturo Peimbert, a quien Álvarez Icaza cuestionó por su desempeño parcial en Oaxaca.

Finalmente, lo que parecía ser una clara votación entre la terna uno (enviada por la Jucopo) y la terna dos (resultado de un consenso entre legisladores de ambas comisiones), no prosperó. Y así lo expresó la priísta Claudia Ruiz Massieu. "La terna uno sí cuenta con un amplio consenso, aunque no sea por unanimidad". Por lo que se propuso votarla terna y enviarla así al pleno; y solo en caso de que no alcanzara ahí las dos terceras partes de la votación, entonces regresar el dictamen a comisión y proponer ahí la terna dos.

#ÚLTIMAHORA Se define terna para elegir al nuevo titular de la @CNDH: José de Jesús Orozco, investigador de la UNAM, Rosario Piedra, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra; y Arturo Peimbert, ex ombudsman local en Oaxaca https://t.co/7lo3TuvgV2 pic.twitter.com/3uyLxV9IDT — La Silla Rota (@lasillarota) 30 de octubre de 2019

Fue así que la terna uno contó con el respaldo de 21 senadores entre panistas, priístas y algunos morenistas. Mientras que cuatro más votaron en contra y uno se abstuvo.

En su momento, el grupo #CNDHautonoma afirmó que el proceso de selección y dictamen, no dejaba clara la metodología y criterios para la elección de los candidatos. "Ustedes solo votaron una discusión, pero no dicen cueles son los puntos y méritos sobresalientes de estos tres candidatos sobre los otros 53. No podemos afirmar que este es un procedimiento transparente e incuestionable", dijo Itzel Checa.

Senadores consultados por LSR adelantaron que mientras la bancada de Morena apoyará a Rosario Ibarra, las bancadas del PAN y PRI no la respaldarán pues ellos a avalan la candidatura de Peimbert por encima de la de Orozco. Y hubo quien adelantó que mañana, esta terna no reunirá los votos necesarios lo que, de ser así, abriría la puerta a una segunda terna con mayor consenso.

No puedo acompañar la propuesta de dictamen que hace la #Jucopo del @senadomexicano. Vicia el proceso que acordamos de Parlamento Abierto e indicadores. Contrario a la terna de Orozco, Peimbert y Rosario Piedra, propongo a M. Chamberlain, R. Bucio y R. Laura Castellanos @CNDH pic.twitter.com/OIQyn0Ca1h — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) 30 de octubre de 2019





