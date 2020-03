Se contagia de covid-19 encuestador del Inegi; van a cuarentena 25 más

Una de las 82 personas infectadas de covid-19 de la Ciudad de México es un encuestador del Inegi, quien fue detectado esta semana, por lo que ya fueron puestos en cuarentena 25 personas más que estuvieron en contacto con él, entre entrevistadores y supervisores, informó a La Silla Rota el área de comunicación social del Instituto.

"El diagnóstico se lo dieron en el hospital general Fernando Quiroz de la Álvaro Obregón, lo retiraron y le dieron 15 días de reposo. Esta persona fue atendida porque cuando empezó a tener los síntomas le hicieron la prueba y le dan el diagnóstico", de acuerdo con el área de Comunicación Social.

Además, entrevistadores y supervisores que estuvieron en contacto con el paciente fueron puestos en cuarentena para seguir en su domicilio el protocolo marcado por las autoridades de la Secretaría de Salud.

La fuente explicó que al encuestador contagiado se le quitó la tablet con la que levantó el censo para la recolección de datos como parte de los protocolos, pero cuenta con la protección del ISSSTE.

Se trata del único caso de los 151 mil entrevistadores desplegados en el territorio nacional para el ejercicio demoscópico que a nivel masivo inició el 2 de marzo y concluye este viernes 27.

Luego viene otra parte de verificación de la información en el que los datos faltantes se buscarán y privilegiarán por internet para no arriesgar a los encuestadores.

Lo que aún no se sabe es dónde pudo el contagiado contraer el virus, aclaró el área de Comunicación Social.

AMENAZAN POR POSTEAR

El también encuestador del Inegi, Antonio Ventura posteó este 26 de marzo en su cuenta de Facebook que hubo un entrevistador en la ciudad de México que se contagió de covid-19, por lo que le hablaron dos funcionarias del Inegi para pedirle que lo eliminara o este viernes 27, día de pago, vería consecuencias, le dejaron ver.

Así lo aseguró a La Silla Rota el encuestador, quien mandó una copia del post. Lo que quería denunciar era que el compañero no estaba recibiendo la atención adecuada y que el instituto le pidió al afectado sus herramientas de trabajo para liberarse de su caso. Este fue el mensaje que puso en su cuenta de Facebook.

"Personal del Inegi me habló y me dijo que bajara la información, ok lo hice. Y he estado informando desde que iniciamos con la pandemia y muchos no lo creen. Nos obligaron a censar diciendo que urgía terminar el censo.

"Acabo de hablar con la persona infectada y me comentó que fue al ISSSTE y no le atendieron como debía ser y el Inegi le pidió las herramientas de trabajo con tal de liberarse de él y no hacerle caso, por favor toma en cuenta lo que se le hizo", se lee en el post.

También compartió una foto del documento médico donde aparece el diagnóstico de covid-19 y que le dan 15 días de reposo.

Además envió una copia de pantalla del chat de un amigo en común con el enfermo.

"Me van a internar. Hablas con mi esposa. Paro que va a estar bien todo", escribió el paciente. Pero al otro no le quedó claro que estaba enfermo y le preguntó "¿si tienes o no?".

La respuesta que recibió fue afirmativa.

"Sí we. Háblale a mi esposa".

Ventura fue cuestionado si estuvo en contacto con el entrevistador contagiado, dijo que afortunadamente no, aunque sí lo conoció previamente, en el curso de inducción que recibieron.

Dijo que su compañero trabajó la zona comprendida en las colonias Belén de las Flores y Las Cuevas, por Metro Observatorio, y a él le correspondieron otras cercanas.

Antonio desde que se entró en la fase 1 de contención, el 16 de marzo, se opuso a que el censo continuara porque ponía en riesgo a los encuestadores que recorren las calles casa por casa.

"Nos obligaron a terminar el censo bajo muchos riesgos, no tomaron medidas cuando asaltaron a la gente en una calle" dice sobre algo que él atestiguó.

Teme que después de haber expuesto la situación de su compañero, sea castigado.

"Tengo miedo porque si la agarran en contra de mí y ya no me depositan", agregó.

Explicó que gana 7 mil pesos y que para este viernes 27 les avisaron que les pedirán el material de trabajo cuando les paguen, pero teme ir porque cree que pueda ir alguien que se haya expuesto al virus.

Incluso reconoció que a él le tocó estar en algunas casas donde las familias amablemente lo invitaron a pasar, pero había algún integrante "con tosesita".

El 19 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía decidió no suspender el Censo de Población y Vivienda 2020 pese a la crisis por la pandemia que azota el país. El organismo informó que los entrevistadores tienen la obligación de mantener una distancia de 1.5 metros respecto a las personas y la prohibición de llevar a cabo entrevistas al interior de viviendas