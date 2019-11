¿Se casó hijo de AMLO con Irene Esser?

La exMiss Universo venezolana, Irene Esser ha acaparado la mira de la prensa desde que se dio a conocer su relación en Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente; y aunque aseguraban que se habían casado, la modelo y actriz negó esa información.

Recientemente en una entrevista para la revista Hola, la modelo habló con el periodista venezolano Luis Olavarrieta sobre su noviazgo con Andrés Manuel y aprovechó para desmentir los rumores sobre una boda en secreto.

Olavarrieta le pidió que hablara sobre la mayor cualidad de su ''esposo'' y ella señaló: ''No estoy casada. No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar'', dijo Esser.

Aunque la pareja ha mantenido un bajo perfil sobre su relación, esta semana la revista Quién publicó unas fotos sobre la reaparición de la exMiss Universo y López Beltrán.

Durante una cata internacional de chocolate Esser y López Beltrán se les vio juntos, pues ambos tienen negocios en ese sector.

La modelo y actriz es dueña de Chocolates Paria junto a su madre en Venezuela, mientras que López Beltrán y sus hermanos José Ramón y Gonzalo tienen la empresa Chocolates Rocío, que debutó este año.

En Instagram se publicaron un par de imágenes de la cata en donde López Beltrán posó junto a Irene, pero no se ofrecieron más detalles del encuentro.

La historia de amor entre la modelo venezolana y López Beltrán atrajo la atención de los medios justo hace un año cuando se le vio durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Esser estuvo el pasado 1 de diciembre de 2018, en San Lázaro como invitada de López Beltrán y entonces comenzaron a cobrar fuerza las versiones de que ambos sostenían un romance.

La pareja ha tratado de mantener su relación alejada de los reflectores y apenas han hecho apariciones públicas.

Un ejemplo de ello, fue en septiembre pasado cuando López Beltrán acudió sin acompañante al primer informe Presidencial, por lo que no estaba claro si continuaban con su romance con la exMiss Universo.

Las especulaciones terminaron apenas unos días después, cuando Irene sí fue vista en la fiesta del Grito de Independencia, aunque no figuró en imágenes del evento.

Esser se dedica al modelaje y la actuación, recientemente participó en la serie ''Bolívar'' de Netflix, en donde interpretó el personaje de ''Teresita'' la esposa del libertador Simón Bolívar.

Irene Sofía Esser Quintero nació el 20 de noviembre de 1991 en Sucre, en Venezuela. En 2011 se coronó como Miss Venezuela y al año siguiente quedó en segundo lugar en el concurso Miss Universo.

En 2014 debutó como actriz en la telenovela ''Corazón esmeralda'' y un año después en la telenovela ''Piel Salvaje''.



Con información de Infobae

kach