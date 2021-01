¿Se cancelan las mañaneras de AMLO? Unos celebran, otros se quejan

Después de la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los consejeros electorales tocaron el tema de lo presidente Andrés Manuel López Obrador dice en sus conferencias matutinas, una nube de confusión abarcó no sólo a los usuarios de redes sociales, sino también a los partidos políticos.

Mientras el PRD y el PRI celebraron "la decisión del INE de suspender, a partir del 4 de abril, la transmisión íntegra de las conferencias matutinas"; Morena acusó al Instituto de "censurar al presidente" y advirtió que "aumentarán las noticias falsas".

Ninguna de las dos afirmaciones es cierta, pues el INE no prohibió la transmisión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador y tampoco se refirió a la información, útil para la ciudadanía, que el primer mandatario o los integrantes de su gabinete pudieran ofrecer en sus "diálogos circulares".

¿ENTONCES QUÉ RESOLVIÓ EL INE?

En la sesión de este viernes, el Consejo General del INE resolvió que el presidente no deberá pronunciarse en favor o en contra de cualquier partido político, candidato, o cualquier otro asunto referente a la elección que se llevará a cabo el 6 de junio.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que "nadie está diciendo si el presidente puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía; sino si puede o no intervenir, con sus comentarios o dichos, a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección".

"Son dos cosas radicalmente distintas, y esto último lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la Constitución al establecer que todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad", detalló el presidente del INE.

Córdova incluso recordó que, en 2006, el expresidente Vicente Fox emitía constantes comentarios en contra de uno de los entonces candidatos a Presidencia de la República -justamente López Obrador-, lo que incidía directamente en la intención del voto ciudadano, al llamarlo "un peligro para México" y otros adeptos.

"El presidente Fox, con sus recurrentes intervenciones, buscando incidir en el sentido del voto ciudadano, puso en riesgo la elección. [...] Provocó una profunda reforma electoral en 2007, para nunca más nos vuelva pasar: es decir que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral", aclaró Córdova.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

El presidente del INE también argumentó que el fallo del Consejo General se dio con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política, pues éste hace referencia a la imparcialidad en la información que emitan los funcionarios públicos.

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social", señala.

Córdova también recordó que a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, con la reforma de 2007, se les aplicaron medidas cautelares de la misma índole cuando se celebraron elecciones intermedias en sus mandatos.

"Esta autoridad electoral no puede, en consecuencia, ir en contra de la Constitución, ni en contra de su propia historia", dijo.

Pese a esos argumentos, los partidos de la oposición aseguraron que las conferencias matutinas de López Obrador "violan la ley porque sus ruedas de prensa son propaganda para él y Morena" y luego corrigieron su posicionamiento respecto a la "suspensión íntegra de las mañaneras" a sólo "referirse a la contienda electoral".

Y Morena advirtió que lo que dice el presidente en sus conferencias matutinas "es información y no propaganda electoral", y con el fallo del INE "prevalecerá la desinformación"; pese a que el presidente ha comentado, en múltiples ocasiones, asuntos de la oposición política.

"No estamos confiándonos, sabemos muy bien de nuestras asignaturas pendientes [...] pero sí hay apoyo a la gente, la gente está contenta; los que están molestos son los adversarios, conservadores", dijo alguna vez el presidente, en febrero de 2020.

fmma