Se busca proteger a los trabajadores y fortalecer la institución: Robledo

En ocho años, la Afore XXI Banorte le devolvió casi 13 mil millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social como resultado de los rendimientos. Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, destacó que estos recursos se han convertido en la tercera fuente de ingresos y resaltó que si se hubiera tenido la visión de esta colaboración desde hace 20 años, se habrían podido construir 97 clínicas o 37 hospitales generales.

David Razú Aznar, director general de Afore XXI-Banorte, recordó que desde 2012 la Afore XXI se fusionó con Banorte y desde entonces se firmó un acuerdo en el que se indica que el 50% de las ganancias que tuvo la afore se reintegran al IMSS.

Explicó que esto se hace de manera anual y que ha ido creciendo, porque en los primeros años se reintegraron alrededor de 60 millones de pesos y el año pasado se devolvieron mil 545 millones de pesos.

"Este año que estamos estimando algo que está alrededor, todavía no se cierra, que de hecho mañana estaremos haciendo el cierre ya definitivo de números con nuestro Consejo de Administración en nuestra Asamblea de Accionistas en donde desde luego estará sentado el Instituto Mexicano del Seguro Social, alrededor de mil 700 millones de pesos sólo para este año. En total estamos hablando que en este tiempo la Afore XXI ha devuelto al IMSS un estimado de casi 13 mil millones de pesos", dijo.

SE BUSCA PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y FORTALECER LA INSTITUCIÓN: ZOÉ

Al respecto, Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló que este tema tiene que ver con que a la institución le preocupan los trabajadores y su retiro. Recordó que la encomienda del presidente López Obrador es mejorar los servicios, por lo que el camino siempre será poner en el centro a los derechohabientes.

Robledo Aburto resaltó que los ingresos por los rendimientos de la afore son la tercera fuente de ingresos del IMSS, junto con las operaciones financieras que hace el instituto día con día. Asimismo, manifestó que si esta alianza se hubiera hecho antes, el Seguro Social podría haber contado con más infraestructura para atender a la población en este momento.

"¿Qué hubiera podido hacer el IMSS con esos 12 mil 841 millones de pesos en estos últimos 20 años? ¿Cómo hubiera podido crecer con estos rendimientos? Que no son la mitad de las aportaciones, son la mitad de los rendimientos y que se han convertido cada vez más en una de las fuentes de ingresos del Seguro Social, adicionales a las cuotas Obrero-Patronales y a la cuota social", cuestionó.

El director general del IMSS indicó que con ese monto en los últimos 20 años se habrían podido construir 97 Unidades de Medicina Familiar de 10 consultorios, con salas de Rayos X, con cubículos de muestras sanguíneas.

Asimismo, se habría podido invertir en la construcción de 37 hospitales Generales de Subzona; 290 guarderías; 98 mil 770 equipos de Estomatología; 2 mil 900 mastógrafos, o administrar y arrendar 30 mil 928 ambulancias de traslado.

"Es la dimensión de cómo, si pensamos en metas, para que nuestros trabajadores, los trabajadores del Seguro Social estén protegidos, pero a la vez, la protección, la tranquilidad de su retiro tenga que ver con el fortalecimiento de la institución", destacó.

ES LA AFORE CON MENOR RIESGO Y COMISIÓN BAJA, DESTACAN

Razú Aznar señaló que la afore XXI Banorte tiene la segunda comisión más baja del mercado con 0.8 y que se ha mantenido bajando permanentemente las comisiones, que tiene rendimientos muy altos y consistentes, ya que cuenta con el portafolios más diversificado y eso le permite no tener mucho riesgo y sí tener la mayor cantidad de rendimientos posibles sin estar sujeta a la volatilidad que en muchas ocasiones puede tener el mercado y puede afectar a los ahorros.

"Aquí el tema número uno es cuidar los ahorros de los trabajadores y hacer que crezcan; es como decíamos, la más diversificado y segura, tiene un portafolios más extenso, de hecho es el único que puede manejar todos los instrumentos y eso nos ha merecido el reconocimiento constante de World Finance como el mejor fondo de pensiones de México seis años consecutivos.

"Y finalmente, y esto me parece mucho más importante que todo lo demás, es una Afore que tiene visión social, es una Afore que además, a partir, y también me importa decirlo porque fue la encomienda con la que el director General del IMSS, el maestro Zoé Robledo, me pidió hacerme cargo de la dirección de la Afore hace poco más de un mes, vamos a acentuar aún más esa visión social, una visión orientada sobre todo a garantizar el mayor crecimiento posible en los ahorros de los trabajadores", aseguró.