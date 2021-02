¿Dónde están? La calle de las novias en el Centro Histórico luce vacía. Se buscan novias, pero no aparecen por ningún lado. Y las poquísimas que llegan a esta tienda ubicada en República de Chile 68 (en el mercado de la Lagunilla), relatan la misma historia: “No, no, disculpe, sólo vengo a ver… Me quede sin trabajo… Mi novio iba a comprar el vestido y ahora ya no tenemos dinero”.

Elvira León es la encargada de la tienda Essence novias; lleva aquí 40 años. Con impotencia y enojo se abre para contar a La Silla Rota el escenario que enfrentan en este momento como negocio: sin novias y sin bodas. “La calle parece un pueblo fantasma ¡No hay gente! Hoy es día 15 y de verdad no teníamos para pagar la nómina porque no hay. Las novias no tienen dinero, el efecto de esta pandemia es terrible. Reabrimos el 01 de julio ¿Sabe cuántas novias llegaron en quince días? Diez y estoy exagerado; un promedio de cuatro por semana y no compraron nada, obviamente. Desde finales del año pasado resentimos un bajón en las ventas, tremendo. Antes de cerrar llegaban cinco novias en dos días”.

"Se busca novia", en la Lagunilla. Así es como lucen los comercios a falta de prometidas que quieran comprar vestidos en medio de la pandemia #IR https://t.co/7m4CNXBx4I pic.twitter.com/lMXEH0T9hV — La Silla Rota (@lasillarota) July 16, 2020

Si la calle de las novias está vacía es también por algo mucho peor. “Esto está muy triste, varios compañeros dejaron ya sus locales en República de Honduras ¡Cerraron sus tiendas de novias! Me di cuenta porque el día que me tocó la numeración par yo fui la única que abrí en el tramo de la calle Brasil a República de Chile ¡No lo podía creer! Tanta gente que se quedó sin trabajo”.

Los negocios que sobreviven en este ramo fue por milagro pues no todos los arrendatarios perdonaron el pago de rentas y muy poco accedieron a otorgar rebajas. “Sobre la calle de Chile ya cerraron también cinco locales y da una tristeza después de trabajar durante tantos años en este mismo lugar y ver cómo pues, ¡No se pudo! La gente agarró y se fue y todos eran negocios de novia”.

Pagar agua y luz, cuando no la usaron

Inexplicable pero real. Esta casa de novias cerró como la mayoría de los negocios desde la segunda quincena de marzo; cien días sin trabajar. Sin embargo, hace unos días llegó el recibo de luz por quince mil pesos; y ayer llegó la visita de funcionarios del gobierno capitalino.

Eran de la secretaría de Finanzas y todavía les pregunté oigan ¿Están trabajando? Dijeron que sí, que querían ver si yo ya había pagado el agua. Vea el recibo de la luz, me cobrando exactamente igual que si hubiera abierto; vas y te formas en la oficina que nos toca en la calle de Venustiano Carranza, y son filas interminables. No hemos tenido respuesta alguna a la aclaración que pedimos; siguen pasando los días y en cualquier momento nos van a cortar la luz. Que porque el concepto de pago es un ‘estimado’ cuando tengo medidor electrónico. Dígame ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde quieren que lo pague? Si no hemos vendido nada

Elvira no elude en ningún momento las responsabilidades fiscales del negocio; pero sí lamenta ver que el gobierno federal y local les ha dejado solos. O al menos, así lo vive ella y quienes sostienen estos negocios de fiesta “con alfileres”. “El gobierno no nos ha dado ningún apoyo; el apoyo podría ser que en tres meses no paguemos impuestos ¡Pero eso no es cierto! No han hecho, absolutamente nada, al contrario” y reitera su malestar por tener que pagar agua y luz que no utilizó en su negocio por estar en confinamiento en casa.

“En estos 40 años hemos trabajado a brazo partido en cada uno de los gobiernos que se ha sentado ahí”, dice en referencia al Zócalo.

Este tiempo que estuvimos cerrados todos los puestos ambulantes siguieron trabajando y ves a la gente sin cubrebocas, sin nada de nada. Y dices ¿Qué pasó? Comprendemos que ellos también salen a trabajar como nosotros, pero la situación no es pareja. Se siente como una competencia desleal que a ellos sí les permitan trabajar. Parece que agarraron y barrieron con nosotros

“Vende tus vestidos por internet”

La alternativa para vender ropa de manera virtual puede quizás aplicar para tiendas departamentales; pero no en el giro mercantil de bodas y la explicación es simple. “Mira, nosotros vendemos vestidos de novia, vendemos sueños. La autoridad no entiende que una novia te diga quiero probarme el vestido, no solamente verlo por internet ¿Tú me comprarías tu vestido de novia por computadora? ¡Claro que no!”.

Esto conlleva a otro problema que es la reapertura con limitación de clientela dentro de un negocio. “Imagínate: me dicen que sólo puede venir la novia y otra persona, cuando regularmente quien viene a escoger su vestido de novia llega con toda la familia porque todo mundo quiere opinar ¿Cómo resolvemos eso?”. Y aunque Elvira y el resto de los comerciantes de este ramo comprenden perfectamente los riesgos de la pandemia, al final del día se encuentran en la misma situación que un salón de fiestas, un negocio de renta de smokings o un gimnasio, como reportó La Silla Rota hace unas semanas.

Pares y nones en contra

En la calle de las novias la buena noticia de reapertura el 01 de julio, se vino abajo cuando sobre la marcha confirmaron las desventajas de abrir bajo el modelo de numeración pares y nones. “Sí entendemos la situación de salud, cooperamos y abrimos bajo las reglas de sanidad que nos marcaron (el tapete, gel, termómetro, cubrebocas, etcétera). Pero el día que me toca abrir llegó una novia a ver vestidos y luego voltea enfrente donde los negocios están cerrados. Y me dice ¿Sabe qué? Luego regresó para venir mañana a ver las tiendas que están cerradas para ver más vestidos”.

Nosotros quisiéramos que las autoridades nos hicieron favor de venir y que vean cómo está vacío aquí si caminas diez cuadras. En este sector no funciona el pares y nones, no le encuentro lógica. Además, nuestras ventas principales eran el sábado que ahora debe estar cerrado por la pandemia. Por si eso fuera poco, también nos afecta el cierre de las estaciones del metro Pino Suárez Zócalo y Allende. Estas calles no son como Corregidora ni Madero que son una romería y se atiborraron de gente en cuanto reabrieron; aquí no llega nadie. Esto está muy crítico y difícil, queremos que nos escuchen

¿De qué sirvió entonces tomar dos cursos? Pues este negocio reabrió cumpliendo los requisitos de sanidad que se le pidieron. “Hay que hacer una especie de curso que te da el Seguro Social, tanto para la gente de tiendas como la administrativa; más un curso que te da el gobierno de la Ciudad de México. Luego te entregan una constancia y un número de folio que debes de tener en cada uno de los negocios para poder abrir tu cortina, independientemente de tener gel antibacterial y etcétera”.

Lo que a final de cuentas nos parece es que no está bien trazado el plan de reapertura, por eso no todos nos vemos beneficiados. Entendemos que esto es la primera vez que sucede, pero ya veníamos venir con el ejemplo de otros países de Europa y Asia ¿Entonces cómo le hacemos?

(María José Pardo)