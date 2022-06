"Se autograbaron", acusa titular de Segob sobre llamada Alito-Velasco

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, negó que lanzara amenazas al líder del PRI, Alejandro Moreno a través de la llamada que tuvo con el senador del Verde, Manuel Velazco, para que se alineara al proyecto de iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, que finalmente no prosperó.

Además, acusó que ambos personajes se "autograbaron" al asegurar que él no lanza amenazas y menos pediría a un amigo transmitir un mensaje de esa naturaleza.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, aseguró que no acostumbra mandar a decir recados públicamente y aseguró que la Segob sigue abierta al diálogo para lo que le quieran comentar en privado sobre cualquier tema.

"Éste es un asunto de lo que se autograbaron y de lo que ellos dicen", comentó.

A pregunta expresa sobre si hubo amenaza o no, Adán Augusto López reviró que no amenaza a nadie.

"Nosotros actuamos de distinta manera, todo esto lo sufrimos, nosotros lo vivimos cuando estábamos en la oposición y formábamos parte del movimiento. A la gente no se le olvida quiénes compraron los votos para la reforma energética; fueron ellos", puntualizó.

ALITO TAMBIÉN SE GRABABA A SÍ MISMO... POR SEGURIDAD

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno "Alito" aseguró que una semana antes de votar la Reforma Eléctrica en el Congreso recibió una llamada con amenazas que envío el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y afirmó que de ahí derivan los ataques de Morena en su contra con los audios filtrados por las redes sociales de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Afirmó que el emisario del mensaje fue el senador chiapaneco Manuel Velasco, y que el dirigente priista grabó la llamada "por razones de seguridad". En el audio presentado se escucha a Velasco quien le adelanta que hablará en clave y se refirió al López como el número 2. "Que, si no jalabas que se iban a ir con todo", dijo el senador Verde. Alito respondió "ah qué bueno que me dices, muy bien qué bueno que me dices el recado".

Después Velasco refiere "él me dijo oye cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él. Le dije yo sé que está en Aguascalientes no sé cuándo regrese" y afirma estar preocupado "porque esto ya se va a poner muy tenso". Moreno respondió "no me conocen".

Luego Velasco exhorta a Alito "a platicar las cosas" y el dirigente priista le advierte que, con amenazas, no "y si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo es que me sobran huevos".

Más adelante el exgobernador de Chiapas dice que el titular de Segob justificó "yo tengo jefe y que su jefe le dijo sí jala, jalamos y lo que quieran, adelante. Y si no, pues ya a ver cómo nos toca".

Velasco le recalca a Alito el papel que funge como mediador "me mandaron a traer a mí porque saben que tú y yo somos hermanos, a él (López) lo noté preocupado y me dice pues qué hago cabrón". Moreno responde que López "al final del camino es nuestro amigo, nuestro hermano y lo conocemos de hace años. Pero que si tiene instrucciones de su jefe pues qué le vamos a hacer, nada más que así no son las cosas, menos conmigo menos, con el PRI; de que nos amenace ni la chingada".

LOS AUDIOS QUE REVELÓ SANSORES

En este tema el dirigente priista afirmó que los audios que se han dado a conocer en las últimas semanas desde las redes sociales de Sansores, con diversas declaraciones polémicas de Alito, fueron alterados. En el audio más reciente se escucha decir que a la prensa no hay que matarla a balazos, sino de hambre.

"He sido víctima de una campaña sucia encabezada por la gobernadora de Campeche Layda Sansores y dirigida por el gobierno de la República" y dijo que desde el poder Ejecutivo se busca desprestigiarlo pues aseguró ser "una voz crítica e incómoda para la 4T".

"Son ataques cobardes, desmedidos y propios de una dictadura", afirmó y señaló que presentó la denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral por uso de recursos públicos para afectar su imagen y desprestigiar lo "con una clara intención electoral".

Agregó que también denunció ante la Fiscalía General de la República por realizar grabaciones telefónicas de manera ilegal. Y acusó al ex Comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio de Peña Nieto, Renato Sales -hoy procurador de Campeche- por ser la persona que está detrás de dichos espionajes.

Moreno explicó que el encargado jurídico de su partido realizó un peritaje del audio publicado el 4 de mayo y que con base en estos resultados aseguró que fueron alterados.

"La técnica empleada para el análisis del material fue de método científico, inductivo y deductivo con software especializado. Los metadatos extraídos del audio denotan que no se puede tener certeza de la existencia del equipo del que fueron obtenidos y denotan que el audio mostrado no es auténtico porque presenta indicios de alteración y modificación".

Finalmente adelantó que espera "más montajes de audios truqueados" en su contra y acusó que la intención del Ejecutivo es intimidarlo por ser un político de oposición. "Morena no tiene límites ni escrúpulos... Estamos ante un estado fallido", concluyó.

CONDENA ACCIÓN NACIONAL USO DEL APARATO DEL ESTADO PARA DAÑAR A LA OPOSICIÓN: MARKO CORTÉS

Tras darse a conocer las amenazas y presiones del Secretario de Gobernación en contra de diputados del PRI y el dirigente nacional para aprobar la reforma eléctrica, Acción Nacional condena el uso del aparato del estado para dañar a la oposición.

Así lo expresó el dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, quien también manifestó su absoluto rechazo al uso del espionaje como herramienta de presión política, al grabar, tergiversar y difundir conversaciones privadas con el único fin de amedrentar a quien piensa distinto.

"Es totalmente ilegal e inmoral, es un delito y una violación a los derechos humanos realizar este tipo de actividades desde el amparo del Estado. No vamos a permitir que se sigan utilizando estos mecanismos de presión en contra de ningún miembro de la oposición, pero tampoco en contra de periodistas o de defensores de los derechos humanos", agregó.

Ante estos hechos, Acción Nacional hace un llamado a la sociedad civil para que juntos y con absoluta firmeza, le exijamos al gobierno federal pare la persecución política y el uso de los instrumentos del Estado para amedrentar y doblar a los opositores.

"En Acción Nacional tenemos muy claro que cuando este gobierno autoritario se mete con cualquiera de los opositores por no aprobarles su reforma eléctrica se está metiendo con todos, por eso denunciamos el uso ilegal del poder para espiar, grabar y amedrentar a los opositores, disidentes y cualquiera que no se someta a la voluntad presidencial", señaló.

También dijo que la Coalición Legislativa Va por México seguirá unida y tomando decisiones a favor de México y en contra de la destrucción que desde Morena y desde el gobierno se ha emprendido contra el país.

"Tampoco vamos a permitir que pase su reforma electoral que busca desaparecer el INE y al Tribunal Electoral, ni daremos pasos atrás en materia de transparencia y de rendición de cuentas, porque son avances de nuestra democracia, que vamos a defender con la ley y la razón en la mano", concluyó.

"Condenable la operación de Estado para aplastar y desarticular a la oposición. Lo revelado hoy por @alitomorenoc es algo verdaderamente escandaloso que desnuda al Gobierno Federal y a su partido. ¡No dividirán a la oposición, llegaremos juntos al #2024! #VaPorMexico", escribió Jesús Zambrano, líder del PRD.

VELASCO RESPONDE

A través de Twitter, Manuel Velasco publicó que, "h e sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como ésta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal".

"Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones", agregó en otro tuit.

En un último tuit escribió que, "es una convicción personal, ya que en mi calidad de Senador de la República tengo diálogo todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento".

A LA OPINIÓN PÚBLICA:



