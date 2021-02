Se atora Anaya eludiendo cargos de corrupción, dice Meade

Tras las acusaciones en contra de Ricardo Anaya sobre una presunta triangulación de fondos a través de una fundación para hacer florecer un millonario negocio inmobiliario, el precandidato del PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, le envió un mensaje al panista.

A través de su cuenta de Twitter, Meade señaló que “mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, yo no tengo cola que me pisen y me dedico a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente”.

Mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, yo no tengo cola que me pisen y me dedico a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente. Hoy vamos a Nuevo León. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 7 de febrero de 2018

De paso aprovechó para anunciar que este miércoles realizará una gira por el estado de Nuevo León, mientras se acerca el fin del periodo de precampañas rumbo a la Presidencia.

En el reportaje publicado por la revista Proceso este fin de semana, se indica que “el aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortés creó en Querétaro una fundación que, en lugar de cumplir su objetivo social de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”, fue usada por él para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras”.

Así respondió Anaya

Luego de que esta información fuera publicada, Anaya señaló que la Fundación por más Humanismo actuó apegada a derecho y sin fines de lucro y jamás recibió recursos públicos.

“Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación”, afirmó.

Asimismo, el precandidato refirió que la fundación tenía objetivos como adquirir una propiedad y edificar en ella una sede propia del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, ya que el local que hasta entonces se utilizaba como sede era rentado.

En comunicado, agregó que un año después de la constitución de la asociación civil y ya siendo oposición el PAN, se gestionaron diversos préstamos para adquirir un terreno para edificar la sede estatal panista, lo cual terminó en la firma de un contrato para iniciar la construcción.

Rechazó que el terreno para la fundación haya sido expropiado a instancias del gobierno panista y aclaró que se compró a un particular, que a su vez lo había comprado a un ejidatario.

Destacó que en 2009 se le nombró como responsable del proyecto para que Acción Nacional pudiera contar con una sede propia en Querétaro y que al momento de separarse de la fundación, esta contaba con activos y deudas prácticamente equivalentes.

“El único activo era el inmueble referido, que aún se encontraba en proceso de construcción, y los pasivos eran las deudas producto de los préstamos obtenidos para su edificación”, aseguró Ricardo Anaya.

Por otra parte, apuntó que con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Partidos Políticos, el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro pasó de recibir 5.9 millones de pesos en 2014, a 21 millones de pesos de financiamiento público local en 2015.

Debido a lo anterior, se cambió el plan para la nueva sede panista, por lo que José Luis Báez Guerrero, quien presidía la fundación y el PAN, decidió adquirir con recursos del partido un inmueble en una ubicación más próxima al centro de la ciudad de Querétaro.

También se decidió liquidar la fundación pues ya había cumplido su objetivo principal: que el PAN contara con una sede propia en la entidad.

Ricardo Anaya agregó que la fundación no formaba parte de su declaración 3 de 3, porque ya tenía más de un año y medio de su separación de la asociación civil.

Diversas voces del PRI han exigido una investigación contra Anaya sobre su actuación en el servicio público.

