Se atora análisis para despenalizar marihuana; su límite es el 30 de abril

Las comisiones de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos Segunda analizan el dictamen para la despenalización de la marihuana; sin embargo, se prevé que hoy no se vote y que por ello mañana no suba al pleno del Senado de la República.

Las comisiones de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República analizaron hoy el dictamen para la despenalización de la marihuana, a la reunión asistieron Zabicky Sirot, Adrián Lozano Toledano, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, y Luis Camilo Ríos Montaño, investigador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Así, el Senado de la República enfrió la aprobación de la Ley sobre la regulación de cannabis, ya que no se logró que el dictamen avance en comisiones. En tanto, Gady Zabicky Sirot, comisionado Nacional Contra las Adicciones, destacó que es mayor el daño que causa la prohibición, en comparación con los riesgos a la salud.

Los senadores van contrarreloj, porque tienen como fecha límite el 30 de abril para destrabar la Ley sobre la regulación de cannabis, que incluye reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

El dictamen permite el uso lúdico de la marihuana, lo que implica que se podrá almacenar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, patrocinar, plantar, portar, producir, promover, publicitar, sembrar transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir marihuana bajo cualquier título.

La despenalización de la marihuana tiene que ir acompañada de una campaña agresiva de información, destaca Gady Zabicky Sirot, titular de Conadic

El eje principal del dictamen es que da luz verde al uso lúdico de cannabis, así como su comercialización. Además, se aumenta a 28 gramos la cantidad que se puede portar para uso personal. Asimismo, permite tener cuatro plantas para su cultivo.

En el dictamen se establece que se permite el uso lúdico para uso personal o compartido en asociaciones de consumo de cannabis psicotrópico; uso comercial para fines recreativos; científico y de investigación; médico, farmacéutico, terapéutico o paliativo, e industrial.

Se creará el Instituto Mexicano de Cannabis, que deberá estar constituido a más tardar el 1 de enero de 2021, el cual se encargará de la implementación de la regulación. Éste será un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Respecto a la venta de marihuana y sus derivados, se indica que sólo podrá comercializarse en establecimientos autorizados por las autoridades, los cuales deberán obtener una licencia expedida por el Instituto.

Una de las modificaciones que se plantea para este dictamen es eliminar la punibilidad de la cannabis es una de las prioridades, por eso se proponen modificaciones a los artículos 193, 50 y 52, en los que se hace referencia a temas de seguridad y justicia penal.

Los legisladores señalaron en las modificaciones que “el mantener un régimen penal y en paralelo construir una excepción del régimen penal para generar una burbuja lícita dentro de un universo penalizado es la peor solución posible. Simultáneamente se conservan los daños, costos y afectaciones de derechos que implica el régimen de prohibición, y se construye una industria lícita que tiene finalidad eminentemente comercial y, en consecuencia, que activamente busca ensanchar su mercado.

“Es indispensable que desaparezca todo rastro de cannabis del régimen de prohibición penal. Para ello, lo que se tendría que hacer en el Código Penal es eliminar su referencia explícita en el artículo 198, nada más”, detallaron.

Los principales temas que se abordaron durante la sesión fueron los riesgos y beneficios para la salud por el uso de cannabis, si existe peligro para niños y adolescentes por la despenalización, el apoyo que requieren los campesinos para el cultivo de esta planta y la viabilidad de la trazabilidad de las semillas y los productos. Sin embargo, el análisis continuará el próximo 4 de marzo.

En su participación, Gady Zabicky, titular de Conadic enfatizó: “Yo quiero comentarles que no hay ningún daño a la salud que se pueda encontrar en un ciudadano que consuma cannabis, que se pueda equiparar con el involucrarlo en el sistema judicial ministerial, en donde realmente le vamos a destrozar la vida, no lo vamos a tratar y no vamos a resolver el problema de adicciones”.

Dijo que es muy importante que haya una descriminalización de la planta de manera real, ya que es un tema de salud pública en el que es importante avanzar a la brevedad. Asimismo, garantizó la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población, ya que se cuentan con sistemas de farmacovigilancia y observatorios.

“Estamos eligiendo un mal menor que es el tratar de tener un mercado controlado, regulado, en el que el Estado dicta quién vende, dónde vende, qué es lo que se vende, a quién se lo vende y a quién se le pagan impuestos. Por supuesto que hay una parte de esto en donde no estamos seguros cómo vamos a comportarnos con un país de 130 millones de personas, con un grupo importante de pobres que conforman esta población en un mercado regulado de drogas”.

Zabicky Sirot dijo que las cifras muestran un aumento de 200% en el consumo de drogas en los adolescentes en las últimas dos décadas, ya que ha disminuido la percepción nociva de la planta, por lo que debe haber protección específica para este sector de la población. En tanto, en adultos se ha duplicado el consumo de sustancias.

Sin embargo, destacó que la Conadic no es la misma de hace 10 años y que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “se nos ha dado una instrucción de alejarnos del prohibicionismo y acercarnos al humanismo”, aunque enfatizó que la despenalización tiene que ir acompañada de una agresiva campaña de información para la población.

Adrián Lozano Toledano, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, habló sobre los beneficios que traerá la despenalización para las personas del campo mexicano. “Creemos que es un cultivo que es necesario que ya se legalice”, enfatizó y añadió que está despenalización hará justicia a los campesinos que hora podrán tener la certeza jurídica de hacer este cultivo.

Manifestó que los campesinos han expresado su duda sobre la trazabilidad de las semillas y todo el proceso de cultivo, como se indica en el dictamen, por lo que sería necesario el apoyo del gobierno para apoyar en este ámbito a los pequeños productores.

“Creemos que no sería nada conveniente que se manejen semillas sin ton ni son”, señaló Lozano Toledano, por lo que es necesario agilizar la trazabilidad para que la burocracia no retrase las autorizaciones.

Luis Camilo Ríos Montaño, investigador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dijo que con esta ley se protege a la población cerebralmente vulnerable por el uso de la cannabis, que son los niños y adolescentes, ya que no se les permite el uso lúdico, aunque destacó que en este tema el Estado mexicano debe tener un control absoluto para garantizar que se cumplan las acciones que se estipulan en la ley.

El especialista indicó que esta legislación también abre la puerta a avances en la medicina, ya que actualmente ellos no tienen acceso a la cannabis para hacer investigación, pero con estos cambios se podrían realizar protocolos y encontrar nuevos tratamientos y beneficios a la salud para la población.

AJ