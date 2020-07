Se asoman los primeros aspirantes de Morena para el 2021

Tienen nombre y apellido para competir por una gubernatura a nombre de Morena en 2021. O al menos las primeras encuestas y sondeos les mencionan así: Campeche, Layda Sansores (alcaldesa en Álvaro Obregón CDMX). Guerrero, Félix Salgado (senador con licencia). Nuevo León, Tatiana Clouthier (diputada federal). Querétaro, Santiago Nieto (titular de Unidad de Inteligencia Financiera). San Luis Potosí, Esteban Moctezuma (secretario de Educación). Sonora, Arturo Durazo (secretario de Seguridad). Zacatecas, David Monreal (coordinador general de Ganadería en secretaría de Agricultura).

¿Debería sorprendernos la noticia? No, a decir de analistas políticos que han atestiguado la evolución del país en las últimas cuatro décadas. "No hay ningún impedimento legal, pueden buscar un cargo de elección popular a menos que no cumplan el requisito de residencia en la entidad, pero nada impide que de un cargo público en el gabinete federal busquen ahora una gubernatura", explica José Antonio Crespo, profesor afiliado al CIDE.

Y señala que, de este listado, solo dos han expresado abiertamente sus aspiraciones: Durazo y Clouthier. "Depende también de su decisión y de lo que hablen con el presidente; no se puede predecir en que están pensando ni Moctezuma ni Santiago Nieto. Igual y ni quieren y sólo los están candidateando".

"No es nuevo", señala la académica del Colegio de México, Soledad Loaeza.

Desde hace muchos años los integrantes del gobierno quieren ser virreyes en lugar de secretarios porque en el régimen político mexicano, los secretarios son secretarios del presidente en una posición subordinada. Pero un gobernador no. Lo que me llamaría la atención, en caso de concretarse, es que quieran salir del gabinete ¿Cuál es la prisa?

Sin embargo, más allá de nombres, ambos politólogos destacan que el escenario político del 2021 tendrá las mismas características de las últimas elecciones donde el elector no vota por un candidato ni por un partido, sino por la figura que representa el presidente López Obrador. "A veces la gente -en la mayoría de los casos- no sabe ni quién son los candidatos y eso no va a cambiar; no cambia la gente, no saben ni por quién está votando, aunque el candidato sea pésimo; pero la gente vota por López Obrador o el partido de López Obrador. Pero eso también sucedía con el PRI y PAN", señala Crespo.

Morena a la cabeza en 13 de 15 gubernaturas

Números más, números menos ese es el resultado; no significa que sea definitivo, pues la oposición podría alcanzar números similares sólo si va en coalición con otros partidos porque de manera independiente, por ejemplo, el único con ventaja holgada es el PAN en Querétaro.

Parece que 2021 será un año electoral muy conflictivo", advierte Loaeza, "por un lado veo determinación de la gente por participar, pero es preocupante la declaración del presidente respecto a ser un observador electoral porque ese no es su trabajo. Hoy la entrevista que dio a W Radio Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia, al decir que el presidente tenía un agravio personal con el INE, bueno. ¿Cómo lo interpretamos? En política no hay agravios personales, no hay nada más peligroso que un agravio personal porque eso es sólo una pasión y un sentimiento. Un político no se puede dejar llevar por sus agravios personales. Me parece una declaración gravísima

La lectura de Crespo añade elementos de análisis necesarios. "Hoy por hoy, Morena ganaría la mayoría de las gubernaturas y mantendría la mayoría del Congreso. Así lo reflejan las encuestas", refiere.

- ¿Podrá el covid impactar en estas elecciones?

-Sí, confirma, porque si de aquí a un año las cosas fueran mucho peor (ojalá que no) pero si así fuera, esto podría tener un costo más marcado para Morena con una menor votación e incluso con el riesgo de perder la mayoría. Pero si las cosas mejoran como dice López Obrador, hasta lo pueden premiar.

La Silla Rota publicó recién las apuestas de los partidos en su preparación para este año electoral. Y en general todos advierten la necesidad de alianzas para arrebatar a Morena la mayoría en el congreso y algunas gubernaturas.

Incluso, Morena también perfila alianzas, aunque, en un juego de palabras, afirme que no lo son por ahora.

Oposición ¿Dónde estás?

Diversas encuestas consultadas refieren que el resto de los partidos siguen siendo pequeños junto a Morena; y aunque en su discurso desean arrebatarle votos, el análisis de Crespo considera que esto podría no ser tan fácil como suena; y no porque Morena tenga un voto duro inamovible sino porque las estas encuestas, en promedio, indican que hay entre un 25 y 30 por ciento de electores indecisos o desinteresado por todos los partidos políticos, lo que es más grave aún.

-Hay varias ventajas que tiene Morena, como la dispersión de la oposición y el hecho de que mucha gente no ve en esta oposición un proyecto adecuado, pese a su decepción por Morena. Así que no necesariamente votarían por el PRI o PAN.

- ¿Aunque haya bajado la popularidad del presidente en sondeos y encuestas?, se le pregunta.

También bajarían los votos de Morena y no han bajado. Y esos votos no se han ido ni al PRI ni al PAN. Igual y no votan por nadie, que es lo más probable que ocurra. En este momento, a un año de distancia los indecisos son muchos; pero van bajando conforme pasa el tiempo ya sea porque se van decidiendo, o porque se distribuyen equitativamente entre los partidos o se vayan a una sola opción. No podemos saberlo ahora.

¿Y si conserva Morena la mayoría en el Congreso? "En un régimen presidencial lo más peligroso que hay es que el partido del presidente tenga mayoría en el congreso" advierte Soledad Loaeza y señala que esto no es bueno ni en México y en cualquier parte del mundo. "Morena lo que está construyendo es un liderazgo presidencial superpoderoso. Estamos reconstruyendo el autoritarismo de los años cincuenta y creo que eso no es un buen augurio", dice.

Yo le preguntaría los aliados de Morena, el partido Verde o Encuentro Social ¿Es lo que quieren? ¿Un súper presidente? Si la oposición queda en minoría será ignorada y terminaremos con una súper presidencia que luego yo no sé quién va a contener ¿Es eso es lo que quiere la izquierda la izquierda mexicana? ¿Quiere un liderazgo así? A mí me resultaría interesante que hayan tomado esa posición y saber qué tipo de régimen político vamos a tener en el futuro con este súper presidente y una súper mayoría en Congreso porque sabemos que Morena no le dice que no al presidente, sino al revés





(María José Pardo)