Se analiza posible caso de coronavirus en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles que ya se identificaron dos casos relacionados con el coronavirus en México, sin embargo, aún no hay ninguno confirmado.

En conferencia matutina, López Obrador destacó que uno de los casos ya fue descartado, en tanto, el segundo se mantiene en observación.

“Ya hay identificación de este virus, uno ya descartado y uno en observación en Tamaulipas. El otro lugar no lo sé, no me quiero adelantar”, señaló el presidente con la promesa de que se daría un reporte completo sobre el tema.

Este nuevo virus que ha sido descrito como una neumonía que puede contagiarse entre humanos, ya le costó la vida a nueves personas en China, su lugar de origen, más decenas de infectados en dicho país oriental.

También ayer martes se confirmó el primer caso de este virus en un hombre residente de Estados Unidos que viajó desde Wuhan, China a Washington.

Ahora se encuentra aislado en el “Providence Regional Medical Center” en Everett.





"Tenemos dos casos, uno ya descartado por completo. Otro en #Tamaulipas que está en observación" @lopezobrador_ sobre posibles casos de coronavirus en México pic.twitter.com/5NHlpiPi2u — La Silla Rota (@lasillarota) January 22, 2020

Hasta ahora se han registrado 445 casos de personas infectadas con este nuevo virus, 440 de ellos en China, dos en Tailandia, y uno en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, respectivamente.

En México, la Secretaría de Salud ya está aplicando medidas de seguridad. Primero emitió un aviso de viaje al extranjero para quienes planean ir a China.

Asimismo, se implementaron medidas de seguridad en los aeropuertos de Monterrey, Cancún y Guadalajara, donde arriban vuelos directos de ese país asiático.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo el viernes pasado que en estos aeropuertos se realiza un tamizaje a personas que tienen síntomas para descartar que se tengan el nuevo coronavirus.

(Luis Ramos)