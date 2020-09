Se agudizan diferencias en toma de CNDH

Las diferencias entre los grupos feministas que mantienen tomado el inmueble de Cuba 60 se agudizó en las últimas horas. Tanto, que la feministas del grupo Okupa (a quiénes se vincula con el anarquismo o bloque negro), emitieron un comunicado en el que aseguran que la toma del inmueble que pertenecía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue realizado por ellas con apoyo de víctimas y familiares. Y y no al revés, como registró la prensa hace semana y media.

En comunicado publicado en redes sociales, informaron que su labor es legítima, en defensa y apoyo de víctimas de desaparición y feminicidio. "El bloque negro no es una célula de Ni una menos, no pertenecemos a ninguna colectiva ni accionamos por una paga", aseguró. "Somos un conjunto de colectivas integradas por víctimas directas de este sistema que a su vez abrazamos también a familias de víctimas, como nuestra compañera Erika Martínez".

La Silla Rota informó la semana pasada la historia de Erika, quien busca justicia para su hija víctima de abuso; y quién se dio a conocer tras realizar pintas sobre un cuadro de Madero.

Okupa agregó que se deslinda del discurso de Yesenia Zamudio, la activista originaria de Veracruz cuya hija fue víctima de feminicidio. Se refieren al discurso que ella emitió el 14 de septiembre por la tarde cuándo las feministas de Cuba 60 realizaron un acto llamado la "antigrita" por considerar que el 15 de septiembre no había nada que celebrar. Zamudio es conocida por la reunión que sostuvo en la secretaría de gobernación con la ex ministra, Olga Sánchez Cordero. Desde el balcón, expresó "cómo no voy a estar emputada, dejen de ver por sus putos privilegios, esta lucha no es individual sino para todas y por todas. Y si alguien no lo acaba de entender se lo voy a decir en su puta jeta: esta lucha no es por ti ni por mí, sino para todas. Y a la que no le guste, que se largue".

La Silla Rota consultó con alguna de las feministas que estuvieron presentes, y señalaron que el discurso de Zamudio se enfocó a las disputas internas ocurridas en los últimos días, entre los grupos feministas por el control del inmueble.

"Nosotras no tenemos problemas con ninguna persona dentro o fuera de la Okupa", señaló en su comunicado el bloque negro. "Reconocemos la lucha de la Sra. Zamudio y celebramos el que la Corte Interamericana haya aceptado revisar su caso... Queremos aclarar que esta toma fue decisión de nosotras por nosotras y para nosotras y el Frente Ni Una Menos, nos apoyó con el refuerzo legal que se necesitaba para redactar un pliego petitorio que nos permitiera tomar las instalaciones", precisaron.

También agregaron que aunque hay feministas y víctimas que prefirieron marcharse ya de Cuba 60, hay todavía quienes las apoyan. Por lo que pidieron a organismos internacionales mantenerse pendientes de su caso.

"Esta Okupa es de todas nosotras, no solo de las que tomamos las instalaciones", concluyeron.

fmma