Se agravan casos de trata de personas y violencia familiar

De enero a julio de 2021, se registraron 458 víctimas de trata de personas, lo que significa un incremento de 23% respecto de lo reportado en 2020; en tanto, los feminicidios mantienen una tendencia al alza desde que se tiene registro, sumando 580 víctimas durante este periodo, 63 víctimas en julio, de acuerdo al análisis de los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El robo con violencia registró un incremento del 8%. De enero a julio de 2021, el número de robos con violencia reportados por el SESNSP fue de 31,624. De igual forma, el delito de extorsión tuvo un incremento de 8%, con un total de 5,245 víctimas.

Las cifras de violencia familiar presentan una tendencia al alza en 26 entidades. En el periodo de enero a julio de 2021, se registraron 150,653 casos en el país, lo que significa un aumento del 22% respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que va del sexenio, se han acumulado 593,013.

El narcomenudeo registra 48,614 casos, con un incremento promedio de 9% en 18 entidades federativas.

Algunos delitos como asesinato, robo con violencia de vehículos y secuestro, tuvieron disminuciones respecto al mismo periodo de 2020. Tanto las disminuciones en estos delitos como las disminuciones en las denuncias, están asociadas a la contingencia sanitaria. Aun así, en el periodo de enero a julio de 2021 se registraron 20,368 asesinatos. En lo que va del sexenio, se han acumulado 93,942 asesinatos.

Independientemente de la pandemia, el nivel de criminalidad es mucho mayor de lo que reflejan los datos del SESNSP, como se refleja en las encuestas de victimización. Hay un grave problema de sub-representación de delitos de alto impacto en varios estados; particularmente, feminicidios, extorsiones, secuestros y robos. El sub-registro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva.

Causa en Común hace un llamado a que el Gobierno Federal y los gobiernos locales emprendan urgentemente proyectos de fortalecimiento institucional para rescatar a los cuerpos de policías de la grave crisis que padecen. Asimismo, es indispensable emprender una auténtica estrategia de seguridad que parta de la ineludible responsabilidad de enfrentar a las organizaciones criminales.