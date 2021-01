Se agrava la pandemia y se enreda plan de vacunación

“Esto es una historia que no tiene que ver con lo que dijo el presidente de la República, que dijo que estamos cediendo nuestras vacunas, al fin que ya tenemos la de CanSino y la de Gamaleya, que es la rusa, que todavía no tenemos, entonces no entiendo bien a qué se refiere el presidente. Después el Secretario de Hacienda dice que no, que lo que pasa es que eso obedece al ajuste de Pfizer y que luego nos las van a reponer, entonces no estamos creciendo nada”, señaló.