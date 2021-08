Se aferra Morena y aprueba periodo extraordinario para revocación de mandato

La Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó en lo general el dictamen por el que se convocaría a un periodo extraordinario de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Con 10 votos a favor de Morena y 4 votos en contra de la oposición, el dictamen convoca a que se discuta la Ley de Revocación de Mandato, la aprobación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia además de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Los legisladores de oposición afirmaron que no se oponen a la figura de Revocación de Mandato, sino a la premura con la que se está buscando que se apruebe la ley considerando que es necesario atender a las especificidades legislativas y a una discusión profunda.

Por su parte, los legisladores de Morena acusaron de hipocresía de la oposición pues se oponen a que el pueblo de México tome decisiones en torno a la figura presidencial.

Una de las discusiones que se ha repetido en cada debate es la pertinencia de la pregunta que se imprimirá en las boletas oficiales.

#ÚltimaHora | Primera Comisión de la Permanente aprueba dictamen que convoca al periodo extraordinario de las Cámaras del Congreso para discutir la Ley de Revocación de Mandato; hubo 10 votos a favor y 4 en contra. #ep https://t.co/a47SRbwwqh pic.twitter.com/KWDQMXMf4R — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2021

Los legisladores de oposición afirman que se trata de una pregunta que implica la ratificación del mandato de Andrés Manuel López Obrador y no la posible revocación que representa un castigo que ejerce la ciudadanía cuando el ejecutivo no cumple con sus promesas.

Ante esta aprobación, la Mesa Directiva valorará la convocatoria a una sesión presencial de la Comisión Permanente para aprobar el dictamen y que se convoque entre jueves y viernes a que se reúnan las cámaras, según informó el presidenta de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez.

OPOSICIÓN HABÍA TIRADO PERIODO EXTRA

La Comisión Permanente rechazó la tarde de este miércoles convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato; por lo que esperaría que se convocara a un nuevo periodo extraordinario, o bien, pasarlo a la nueva legislatura del Congreso de la Unión que tendrá que encargase del tema a partir de septiembre.



La Mesa Directiva anunció al final de la sesión que se convocará a una próxima sesión de la Comisión Permanente en su modalidad a distancia aunque no especificó la fecha.

En ocasiones anteriores, Eduardo Ramírez ha anunciado hasta con 20 horas de anticipación que una sesión que sería a distancia, cambia su modalidad a presencial pues acuerdos como la convocatoria a un periodo extraordinario requiere de la presencia de los legisladores.

Previamente, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, notificó a los legisladores que respetaría el acuerdo al que se llegó en el pleno unas horas antes cuando Morena no logró los 24 votos que se necesitaban para ir a un periodo extraordinario.

"Encontrando una salida que nos permita tener una posición como Comisión Permanente. No voy a concluir el trámite y voy a solicitarles un receso para que la Mesa Directiva pueda tomar una decisión", informó previamente el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Eduardo Ramírez.

NO ALCANZARON VOTOS

La Mesa Directiva indicó que se votara si era de urgente resolución la discusión del período extraordinario y luego de una votación nominal, Ramírez afirmó que no se alcanzaba la mayoría calificada para discutir en el pleno si se debatía sobre el extraordinario.

Sin embargo, enseguida la bancada morenista reclamó que eso no correspondía con los acuerdos alcanzados previos a la sesión, además de que se debía considerar que sí se había alcanzado la mayoría calificada porque contaron con 23 votos a favor.

En las votaciones de las convocatorias previas, siempre se consideró que la mayoría calificada era de 25 votos por lo que no se convocó con menos votos.

El primero en tomar la palabra fue el diputado morenista Rubén Cayetano quien le reclamó a Eduardo Ramírez que no hubiera respetado los acuerdos previos que se habían alcanzado.

"Nos debe una explicación usted, señor presidente, y también toda la Mesa Directiva", afirmó Cayetano y enseguida recibió una respuesta por parte de la diputada María del Carmen Almeida.

"Soy miembro de la Mesa Directiva y ese fue el acuerdo: que antes de votar se discutía y me asombra que no cumpla su palabra. Habíamos acordado que habría discusión con cinco oradores en favor y cinco oradores en contra", afirmó la diputada de manera entrecortada pues en medio de su discurso le gritaba "¡Serénese!" a la senadora panista Kenia López Rabadán quien reclamaba que no se respetara la votación.

La oposición exigió que se respetara la votación y que el presidente de la Mesa Directiva desechara el trámite para continuar con la agenda.

La legisladora Claudia Ruiz Massieu hizo un recuento de la forma en la que se planteó el asunto y afirmó que cuando se convocó a votar vía nominal, nadie pidió la palabra para debatir el punto.

"Esta dispensa requiere de dos terceras partes de los legisladores presentes, cuando se puso a consideración la dispensa de trámite por considerarlo urgente, nadie pidió la palabra, no se alcanzaron las dos terceras partes en una votación nominal y por lo tanto, debe de concluirse el trámite, presidente, se lo solicito respetuosamente. Estaba usted concluyendo el trámite y la discusión no ha lugar y ha durado demasiado", afirmó Ruiz Massieu.

A continuación la discusión versó sobre los porcentajes necesarios para alcanzar la mayoría calificada: mientras que Morena afirma que basta con los 23 votos que obtuvo, la oposición afirma que se requieren 25 votos; sin embargo la Mesa Directiva cantó el resultado lo que, de acuerdo con el reglamento de funcionamiento, bastaría para dar por desechado el trámite.

Legisladores de Morena, como Gerardo Fernández Noroña, solicitaron que se llamara a un receso de la sesión para volver a construir un acuerdo en torno al extraordinario.

El periodo extraordinario de la Cámara de Senadores discutiría la Ley de Revocación de Mandato, la aprobación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia además de la Ley Orgánica de la Armada de México.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió previo a la sesión de la Comisión Permanente únicamente con los legisladores de Morena para impulsar que se apruebe el periodo extraordinario y la Ley de Revocación de Mandato.

Las demás bancadas como la del PRI y la del PAN, no fueron convocados a dicha reunión.





ARMA SÁNCHEZ CORDERO REUNIÓN CON LÍDERES PARLAMENTARIOS PRO 4T

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a los legisladores de Morena y de otros partidos pro 4T a una reunión previa a la sesión de la Comisión Permanente para discutir temas relacionados con la ley de revocación de mandato.

De acuerdo con fuentes del Senado, a la sesión asistieron legisladores del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, sin embargo no fueron convocados legisladores de la oposición.

La sesión, convocada a las 11:00 de la mañana, iniciará con un retraso de más de 45 minutos mientras los coordinadores de las distintas bancadas se ponen de acuerdo con la convocatoria o no del periodo extraordinario.

Por su parte, la Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que una de las funciones de la Secretaría de Gobernación es, precisamente, ser el enlace entre el poder legislativo y el poder ejecutivo por lo que, a pesar de que no es común que Olga Sánchez Cordero convoque a los legisladores, es parte de sus atribuciones.

Sauri afirmó que Sánchez Cordero ha buscado a algunos legisladores de su bancada, el PRI, para hablar sobre la convocatoria al periodo extraordinario y la ley de revocación de mandato.

Sin embargo, afirmó que la postura de su partido es firme y votarán en contra del periodo extraordinario pues es apresurado además de que el dictamen aprobado por comisiones tiene deficiencias y errores como no considerar las modificaciones que tendría que tener el poder legislativo en caso de que un presidente fuera revocado de su puesto.

"No hay razones, ni argumentos para poder hacer transitar un periodo extraordinario de sesiones en una legislatura que justamente hoy dentro de 14 días ya no existirá", afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

ASÍ IBA MORENA POR PERIODO EXTRA

La bancada de Morena buscará que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe hoy un periodo extraordinario de la Cámara de Senadores con el objetivo de que se apruebe la Ley de Revocación de Mandato que los morenistas han impulsado durante las últimas semanas.

"De la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, por el que solicita que se convoque a un Periodo Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Trámite propuesto: Se pondrá a consideración de la Asamblea la dispensa de trámites, a efecto de que el asunto pueda ser discutido y votado en esta sesión", reza la Orden del Día de la sesión de hoy que cambió de último minuto a la modalidad presencial.

La propuesta de la convocatoria al periodo extraordinario fue enviada a la Mesa Directiva por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. En el texto propone que el Senado discuta no sólo la ley de revocación de mandato sino también la abrogación de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos y la aprobación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, además de la Ley Orgánica de la Armada de México.

La aprobación de un periodo extraordinario requiere de la presencia de todos los legisladores de la Comisión Permanente, además de la votación a favor de, al menos, 25 legisladores.

La oposición a Morena ha afirmado en distintas discusiones relacionadas con la ley de revocación de mandato, que es demasiado apresurado convocar a un extraordinario que ya apruebe la ley pues es necesario profundizar la discusión legislativa.

El Congreso de la Unión recibió diversas propuestas de ley por parte de legisladores de distintas bancadas parlamentarias y las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobó ayer en lo general una propuesta que buscaba incluir las distintas propuestas de legisladores, según dijo Mónica Fernández, presidenta de la comisión.

Sin embargo, la aprobación del documento sólo contó con los votos de Morena pues la oposición no asistió a la continuación de la reunión luego de que se anunciara un receso de tres horas.

La senadora Mónica Fernández informó que hubo "cero votos en contra y cero abstenciones".

En la sesión de la comisión estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra legisladores que incluso no pertenecen a la comisión pero que tienen la atribución de participar en las sesiones de ésta.

Los legisladores de oposición cuestionaron que Morena busque aprobar rápidamente la ley de revocación de mandato cuando requiere más tiempo de discusión y análisis.

Por su parte, los morenistas afirmaron que la oposición teme que el pueblo de México emita su opinión y dote de una renovada legitimidad al ejecutivo federal.

Una de las discusiones centrales de la Ley es la pregunta que se imprimirá en las boletas que el Instituto Nacional Electoral coloque en las casillas o mesas de consulta el próximo marzo de 2022.

La principal crítica de la oposición consiste en señalar que la ley de revocación es una forma de castigo a los titulares del ejecutivo que no cumplan con sus promesas de campaña y señalaron que Morena quiere hacer que se vuelva una ratificación de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Además, legisladores del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, afirmaron que es necesario continúe la discusión legislativa para garantizar que la ley no presente problemas de homologación o de perversión del sistema político.

Los panistas, en voz de Damián Zepeda, propusieron que se convoque a una mesa de discusión con el INE para que la ley quede lo más afinada posible.





(Luis Ramos)