Se acabó el Día del Presidente; pero falta el contrapeso legislativo: expertos

Lejanos se ven aquellos días en que la disciplina priista hacía que los informes presidenciales parecían ser días de campo para los titulares del Poder Ejecutivo, que cada 1 de septiembre paralizaban al país con su mensaje que el Congreso de la Unión aplaudía sin cuestionamientos.

En épocas en las cuáles no había ni internet ni sistemas de cable, primero la radio y luego la televisión transmitían en cadena nacional no sólo el mensaje y los vítores que recibían los presidentes en la Cámara de Diputados. También era posible ver la transmisión del trayecto del presidente en turno desde que salía en un automóvil descapotable de Los Pinos hasta la sede legislativa, en medio de aplausos de las personas que lo veían pasar.

Los niños dejaban de ir a la escuela ese día, pero a cambio debían hacer de tarea un reporte del mensaje presidencial. En los medios de comunicación se les daba amplia cobertura y los periódicos dedicaban varias páginas a la trascripción del discurso del titular del Ejecutivo en turno. Los encabezados eran favorables y las largas crónicas oficialistas elogiaban al presidente.

Además de los aplausos, después venía la liturgia del llamado "besamanos", pasar a saludar al presidente, para lo que se hacía una fila enorme o se le visitaba en su residencia oficial.

Los mensajes podían ser explicaciones de acciones de gobierno que cambiaron la historia del país, como la que hizo el 1 de septiembre de 1969 Gustavo Díaz Ordaz, quien asumió la responsabilidad de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968; podían ser largos discursos, como los que daba Luis Echeverría; podían ser el anuncio de una medida de impacto nacional, como la nacionalización de la banca, hecha el 1 de septiembre de 1982 por el presidente José López Portillo, que además ese día en cadena nacional lloró en tribuna y pidió perdón a los mexicanos.

Después el ritual comenzaría a resquebrajarse. Aunque en 1981 hubo un intento panista de interpelación, fue en 1988 cuando Porfirio Muñoz Ledo con su voz de trueno interpeló al presidente Miguel de la Madrid y causó un tremendo escándalo en la Cámara de Diputados, en medio de un ambiente dividido por la elección presidencial de aquel año, manchada bajo la sospecha de fraude. En 1994, en su último informe, ante gritos perredistas, Carlos Salinas de Gortari espetó un "Ni los veo, ni los oigo", que quedó para la posteridad. Años después fue la molestia de Ernesto Zedillo en 1997, cuando el diputado perredista Marco Rascón Banda se puso una máscara de marrano para protestar.

El día del Informe se convirtió en una frustración, como fue la intentona de Vicente Fox para leer su informe en su último año de gobierno, en 2006, en un ambiente envenenado por la polémica y apretada elección presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador fue derrotado y sus huestes enojadas impidieron al guanajuatense entrar al recinto, como una reprimenda por la intervención en la elección de ese año de parte del hombre que sacó al PRI de Los Pinos.

Felipe Calderón ya no acudió a presentar su informe en 2007 y leyó su discurso en Palacio Nacional. La Constitución se modificó en 2008 para eliminar el requisito de la asistencia del titular del Ejecutivo al inicio de del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Después de ahí, los presidentes mandan al secretario de Gobernación para entregar su informe y por su lado organizan un evento donde expresan un mensaje.

En 2018 el entonces presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje nacional, con un montaje escenográfico que parecía propio de un programa de televisión, con invitados especiales con un discurso de aproximadamente dos horas, donde no hizo mención a los 43 normalistas desaparecidos, tragedia que marcó su sexenio; en cambio sí tuvo palabras de agradecimiento de su entonces esposa, Angélica Rivera.

Este año no será la excepción y el presidente López Obrador dará un mensaje a las 11 horas en Palacio Nacional. Aunque ya el primero de julio dio en el Zócalo y ante miles de personas, un informe, en el primer aniversario de su triunfo electoral.

RITUAL

El ex diputado federal priista y panista, Juan José Rodríguez Prats, en entrevista con La Silla Rota, recordó una anécdota que habla del respeto que generaba el informe presidencial.

Cuenta que durante el mandato de Adolfo López Mateos en uno de sus informes un diputado amenazó que iba a interpelar al presidente. Un militar, el coronel José Ortiz Ávila, se sentó a su lado y lo encañonó con una pistola y lo tuvo así toda la ceremonia. "Si usted interpela al presidente, aquí se muere", dijo el elemento castrense.

"Entonces ahí tiene, caminamos el péndulo de un presidencialismo exacerbado de un ´sí señor presidente´ a una falta de institucionalidad y falta de respeto al Estado de derecho que es muy preocupante. No le estoy diciendo que regresemos a aquella ceremonia de tal solemnidad, pero así no es la democracia, así nos estamos anulando los mexicanos", dijo

Era el día del presidente, era una ceremonia ritual, que generaba respeto y solemnidad. Luego se fue al otro extremo, recordó Rodríguez Prats.

"Desafortunadamente esto ha dañado a las instituciones y hoy no tenemos instituciones suficientemente fortalecidas, respetables. Nuestra democracia ha fallado porque el estado de derecho ha fallado, para mí ahí está la gran tarea", dijo en entrevista con La Silla Rota.

El informe presidencial a lo largo de los años se ha movido de un extremo a otro como un péndulo, añadió

La ceremonia pasó de ser, en la época cumbre del priismo, de una solemnidad enorme para el lucimiento del presidente -incluso el diseño de la Cámara de Diputados así lo muestra- a un acto celebrado en un auditorio o en Palacio Nacional, con burócratas y sin la presencia de legisladores. Eso para evitar las interpelaciones y groserías contra el titular del Poder Ejecutivo, explicó el ex legislador.

Dicho cambio muestra el deterioro de las instituciones y lo difícil que es establecer una relación entre ambos poderes, agregó Rodríguez Prats, a quien le tocó ver ceremonias cuando era aún el Día del presidente, y también atestiguar sólo la entrega del informe escrito vía el secretario de Gobernación.

"Nos fuimos al otro extremo en el afán de que el presidente no pasara ese trago amargo de someterse al griterío y a la ofensa, se evitó la ceremonia y estamos peor porque ahora ni siquiera hay posibilidad de un diálogo", dijo a La Silla Rota.

Por su parte, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Héctor Zamitiz Gamboa, coincidió en que la presentación del informe presidencial ya no es, por lo menos parcialmente, el Día del Presidente, como antaño lo era, pero en la actualidad tiene un formato cómodo, donde el presidente en turno da un mensaje, que no es ante el Poder Legislativo, como debería ser.

"Los últimos informes han sido más cómodos para los presidentes. Ahora destacan lo que ellos quieren, realzan sus logros y los más estridentes fueron aquellos en donde ya había mayor confrontación política de poderes en el sentido de la división misma que debe haber entre el Legislativo y el Ejecutivo", explicó a La Silla Rota.

Aunque ya no es como en la época de plenitud del presidencialismo priista donde cada 1 de septiembre el país se paralizaba para escuchar el informe del presidente, y además había por ley cadena nacional para escucharlo por radio y televisión, aún mantiene cierta presencia, expresó.

"Dejó de ser el día del presidente parcialmente. El presidente y no lo digo por el actual régimen, al tener la posibilidad de hacer y presentar su informe y mensaje sigue teniendo cierta presencia, claro no como en aquellas épocas del PRI en su momento cumbre, recuerde, donde era cadena nacional, ahí sí se enlazaba toda la república y donde hubiera una tele se podía ver el informe.

"Hoy no, las cosas no son tan generales ni amplias a nivel de la República pero con el nivel de información, los medios y pluralidad que hay siempre se entera uno de que el presidente entregó su informe. Ojalá haya modificaciones reglamentarias para que haya una rendición de cuentas y a la vez una forma de ver cómo el Congreso hace su evaluación que le corresponde de las funciones gubernamentales del Ejecutivo", explicó el doctor en ciencia política.

CUESTIÓN DE DISCIPLINA

Zamitiz recordó cómo eran los tiempos de disciplina priista del PRI que permitían lecturas tersas del documento.

"En la escuela nos dejaban de tarea en los 70 u 80 que hiciéramos un resumen de lo que decía el presidente, estábamos frente a la televisión, esperando desde que salía de Los Pinos. Eso tiene su explicación", recordó.

Pero el resquebrajamiento del régimen priista significó también que el ritual conocido como El día del presidente comenzara a tornarse incómodo para el huésped de Los Pinos.

-¿Cómo era en los tiempos priistas?

-Los caracterizaba que el partido en el poder tenía mayoría en las cámaras y al tenerla había disciplina, no se interpelaba, no se interrumpía, pero empezaron las interrupciones a mediados de los 90 y cada vez eran más fuertes. A Carlos Salinas de Gortari algunos diputados le alzaban la voz y cuestionaban al presidente, entonces iba elevándose el nivel de interpelación y el cuestionamiento, cosa que en otros tiempos no existía. El partido tenía la mayoría".

Zamitiz aclaró que en todos los congresos siempre hay situaciones en las que puede haber gritos, manotazos e incluso enfrentamientos físicos, y se busca que haya civilidad y reglas claras. En el caso mexicano cuando en el Congreso fue creciendo el número de representantes de oposición se comenzaron a cuestionar los ejercicios de gobierno que no eran eficaces.

"Los cuestionamientos tenían que ver con asuntos escabrosos que a la agenda del presidente no le interesaba que se lo cuestionaran. Lo que hicieron fue en vez de tener algún show o situación que la nación ve donde los legisladores están cuestionando al presidente, cambiemos los procedimientos y que ya no venga el presidente".

CRISIS DE INSTITUCIONES

Entrevistado por La Silla Rota, Rodríguez Prats reconoció que aquellos rituales del informe estaban cargados de solemnidad. Pero ahora sin diálogo entre ambos poderes, y con las cámaras con una mala imagen, ya no hay contrapesos.

"Ahora estamos con las instituciones en pleno deterioro y de lo más deteriorados son las cámaras y para ver eso basta preguntarle a la opinión pública. Había cosas buenas y malas. Estamos en un México que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer. Había un cierto respeto e institucionalidad por nuestra democracia y ahora se han deteriorado las instituciones, se han ido al otro extremo. No digo que aquello era perfecto y era bueno pero de aquello que era el sometimiento a la figura del presidente, el presidencialismo exacerbado, ahora estamos incurriendo en un deterioro de instituciones y graves síntomas de ingobernabilidad".

Lamentó que ya no haya nivel parlamentario y responsabilizó de eso a los partidos políticos.

"En el legislativo mexicano ni a nivel federal ni local hay debate, estamos en un vacío terrible. Hay etapas donde hubo un Poder Legislativo de gran relevancia. Hoy es culpa de los partidos que no envían candidatos a gente a las cámaras con perfil parlamentario, eso se perdió. En la 55 legislatura, cuando estuve en la bancada priista, la cual con la panista se estableció la relación Iglesia-Estado, se terminó el reparto de la tierra. Eran debates extraordinarios que ahora no los hay", lamentó.

INCONCEBIBLE, FALTARLE AL RESPETO

Rodríguez Prats formó parte del Comité de Construcción de algunas obras de la Cámara de Diputados y conversó con el arquitecto de la obra, Pedro Ramírez Vázquez y le preguntó por qué estaba diseñada de esa manera la Asamblea, que no se prestaba al Parlamento, sino que era un escenario para que se luciera el presidente.

"Porque el ama de casa es la que me da instrucciones como arquitecto y en ese caso ese señor era el señor presidente y así era la ceremonia", le contestó el afamado arquitecto.

El ex senador recordó que cuando Juan de Dios Castro interpeló al presidente José López Portillo, lo que lo convirtió en el primero en hacerlo, aunque a Porfirio Muñoz Ledo le guste presumir que fue él, eso se vio como una falta de respeto terrible al sistema político.

"Era inconcebible que se le faltara y de ahí pasamos al otro extremo, lo más difícil en un régimen presidencial y un régimen parlamentario es la relación Ejecutivo-Legislativo. Es lo más difícil, si vemos la historia el Poder Legislativo surge de la conspiración, más que su función de hacer leyes su función es la de contrapeso, de control de poder. Para mí las leyes las hacen los juristas, no sé a quién se le ocurrió decir que los legisladores hacen leyes. Dicen que un dromedario era un caballo antes de entrar a una comisión, luego lo desbarató la comisión, o sea las asambleas legitiman y difunden pero su función es de control, de rendición de cuentas, de darle transparencia a la vida pública".

Incluso la revisión de la glosa será un show, previó.

"Es un momento donde el parlamento debería reflexionar con la mayor responsabilidad. La glosa del informe va a ser un show, un circo, estoy pesimista y alarmado de momento que vive México y de la falta de madurez de su clase política y empresarial".

-¿En muchos mensajes presidenciales se decían declaraciones importantes?

-Adolfo Ruiz Cortines decía que el presidente no debía dar más de seis discursos, entonces Andrés Manuel debe estar encerrado y preguntarse ´qué digo´, si todas las mañanas dice cosas, una novedad, algo que inyecte esperanza. Estamos enfrascados en terribles dimes y diretes.

DÍA DEL PRESIDENTE

Lo que sucedió hace algunos años fue que los partidos de oposición quisieron limitar o aminorar la presencia del Ejecutivo en muchos ámbitos particularmente en uno, en la presentación del informe presidencial, del estado que guardaba la nación. Fue cuando legislaron para que el presidente hiciera la entrega mediante el secretario de Gobernación o algún otro funcionario del informe escrito, explicó por su parte Zamitiz.

"Lo que hicieron los presidentes fue hacer algo que no estaba prohibido que fue presentar una especie de informe o mensaje en condiciones más favorables, más cómodas con sus invitados en algún lugar, auditorio nacional, auditorios, entonces cada uno de los presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto lo hicieron así y claro cámaras, micrófonos y televisoras difundían y los medios impresos difundían lo que el presidente quería señalar.

"Así se ha mantenido y esto ha hecho que el ritual se sujete simplemente a un procedimiento de entrega del informe, lo reciben en la Cámara de Diputados, el oficial mayor o algún otro y lo demás el presidente lo hace en otro ámbito, recinto, ya no el oficial".

Sin embargo, con este formato que usaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en el que el presidente López Obrador no acudirá ante el Congreso de la Unión "se ha perdido el encuentro y comparecencia del presidente justamente con el Poder Legislativo. Hasta donde son las cosas los presidentes organizan su informe o su mensaje y lo hacen fuera de la Cámara de Diputados".

En su opinión debiera regresar el presidente y haber reglas donde presentara su informe en la Cámara y que los diputados tuvieran un comportamiento pertinente y respetuoso en las formas.

"Recuerde que hubo una decisión intermedia. El día del informe es el inicio del periodo legislativo, entonces los partidos pronuncian un discurso, un posicionamiento. Sí hay una manifestación, todos debemos de leer qué dicen los partidos en relación al ejercicio de gobierno y los periódicos sacan los resúmenes y publican, eso es lo que sucede, no han cambiado las cosas, los partidos se posicionan horas antes de la entrega del informe y ya después el presidente al otro día da su mensaje con sus invitados en un lugar más tranquilo donde sabe no lo van a interrumpir".

-¿Por qué es importante acudir ante el Legislativo?

-Porque la tarea del Poder Legislativo es la vigilancia del Ejecutivo, ese es el papel histórico de los congresos, del Parlamento, observar, vigilar, cuidar, regular al Ejecutivo. También hay que reconocer una cosa, los legisladores tienen la facultad de revisar la glosa y llamar a los secretarios de Estado y miembros del gabinete y esas comparecencias son muy fuertes, a veces de bastante exigencia y de situaciones incómodas para aquellos miembros del gabinete que tienen cuestionamientos serios, esa es la tarea, por eso se hace entrega del informe.

-¿Ha habido informes paradigmáticos?

-Todos han tenido un cierto sentido de autoevaluación de gobierno. Algunos gobernantes pueden aceptar críticas y hacer autoevaluaciones. ¿Sabe cuándo son más paradigmáticos? Cuando ha habido actos o hechos en los que tienen que dar explicación a la nación. Piense en la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, las grandes devaluaciones o la justificación de la crisis económica o de actos de violencia, donde hubo represión o ausencia de democracia, de no permitir el avance, entonces esto es lo que se recuerda.

ANÉCDOTAS

SE LE RUEGA RESPETO

En 1981 Edmundo Gurza Villarreal, del PAN, respaldado por Juan de Dios Castro interrumpió al presidente López Portillo durante su quinto informe, y el presidente del Congreso, Luis M. Farías, no le dio la palabra e incluso consideró la acción como una falta de respeto.

"Se le ruega guardar silencio y tener respeto, señor diputado", le dio fulminantemente el priísta.

En ese entonces el órgano de difusión panista, La Nación, en su editorial del ejemplar del 16 de septiembre de ese año, cuestionó que no se le diera la palabra.

"El episodio quedó allí, único en la historia de este país en donde el grupo que controla el poder, lo mismo hoy que hace ciento cincuenta años, ha hecho del titular del poder Ejecutivo, durante su mandato, una especie de dios al que sólo se puede y se debe escuchar y aplaudir, pero de ninguna manera interpelar, así sea de la manera más respetuosa por un miembro del Poder Legislativo, que se dice representante directo de la soberanía del pueblo".

PORFIRIO INTERRUMPE

De acuerdo con el libro 1988, El año que calló el sistema, de la periodista Anaya, en la primera parte, la administrativa, del informe presidencial de Miguel de la Madrid, nadie lo interrumpió.

Era el año de la caída del sistema, de la cuestionada elección disputada por Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Manuel Bartlett, el entonces secretario de Gobernación, estuvo a cargo de la calificación de la elección presidencial, que dio el triunfo a Salinas, pero bajo la acusación de que hubo fraude electoral, por parte de Cárdenas.

Cuando llegó la parte política, Porfirio Muñoz Ledo, quien en 1987 se salió del PRI junto con Cárdenas en protesta por la falta de democracia interna en el partido, y quien en 1988 resultó electo legislador, interrumpió a De la Madrid.

"Con todo respeto, señor presidente. Señor presidente".

Con eso bastó para que se elevaran los gritos de "fraude, fraude", pese a los intentos del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Montes, de llamar al orden. Se replicaron además chiflidos, mentadas y puños en alto. Montes preguntó al entonces titular del Ejecutivo si deseaba continuar, y De la Madrid respondió que deseaba esperar más. Muñoz Ledo se alistó para retirarse y lo hizo en medio de insultos y mentadas de madre.

La periodista cuenta que el otrora priista, debido al tumulto, dijo que ya no tocaba el suelo. El escándalo continuó. En tanto al presidente De la Madrid se le quebró la voz y soltó: "la anarquía no la permitiremos. Jamás".

La negociación para que el informe resultara tranquilo, fue un desastre, cierra el relato Anaya.

MASCARA DE CERDO

En febrero del año pasado, Marco Rascón compartió con La Silla Rota que el 1 de septiembre de 1996, siendo entonces diputado perredista, se puso una máscara de cerdo durante el segundo informe de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.

El hecho -que desató la ira de los priistas y convirtió en un desorden San Lázaro- le costó ser excluido de la vida política pero por parte del entonces dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quien no quería un escándalo en la Cámara de Diputados.

Rascón consideró que haberse puesto la máscara de puerco fue su "suicidio político", pero también lo fue llevar cartulinas como la que incluía la leyenda de ´Desde el poder el derecho a desestabilizar al país´ o ´Gracias por exonerarnos. Figueroa-Madrazo. Los impunes´.

"Yo ya estaba borrado, a partir de ahí empieza mi separación, después de ahí estoy los dos años siguientes de asesor con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue jefe de gobierno, porque si yo aparecía en cualquier cargo público con el PRD de Andrés o del PRI me iban a cocinar. Tomé sana distancia, al salir Cárdenas del gobierno de la ciudad, no tenía otra opción".

SEXTO INFORME DE FOX

El presidente Vicente Fox entregó el 1 de septiembre su sexto informe al presidente de la Cámara, Jorge Zermeño. Lo hizo en el vestíbulo de San Lázaro. Solo estuvo unos pocos minutos, al no haber condiciones para su lectura, luego de la toma de tribuna de parte de diputados perredistas, en protesta porque se habían suspendido garantías constitucionales de facto en una parte de la ciudad. Eran los días del plantón sobre Reforma por parte de López Obrador, inconforme por los resultados electorales.

"Debido a que no hay condiciones para realizar la entrega por la actitud de un grupo de legisladores, me retiro", dijo Fox.

rgg